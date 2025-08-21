TOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militaire
Muscu, fractionné, sueur : les Rochelais ont bouffé du physique pour ne plus ''payer cash'' Crédit image : Screenshot Youtube 8 Mont-Blanc
La Rochelle n’a pas vu les phases finales, mais a vu la salle de muscu : prépa commando, sueur à 300 %, et promesse d’un retour rugueux.

Ils ont pris une claque, et ils le savent. Il faut dire qu'ils s'y attendaient après avoir enchainé les défaites en championnat. Éliminés prématurément de la course au Bouclier en juin dernier, les Maritimes ont eu droit à une intersaison bien plus longue que d’habitude. Conséquence : le staff a pu imposer une préparation physique bien plus costaude digne de celle de Rocky ou de The Rock. Et les joueurs n’ont pas été épargnés.

Alldritt : “Un groupe qui a énormément souffert”

Capitaine exemplaire, Grégory Alldritt n’a pas mâché ses mots pour RMC. “On n'avait jamais connu ça, parce qu'on a toujours été en demi-finale ou finaliste, quasiment. On a toujours eu des prépas très, très courtes. Ça fait bizarre, mais c'est le jeu: tu finis tôt (début juin), tu reprends tôt (14 juillet). Là, on a plutôt bien bossé, ça nous a fait du bien.” Si le troisième-ligne reconnaît que l’effectif a “souffert à 300 %”, il insiste aussi sur le gain énorme qu’apporte ce bloc de travail : “Le physique fait au moins 60-70 % du boulot.

Boudehent : “Je suis joueur de rugby, pas bodybuilder”

La préparation façon Jaune et Noir n’a pas fait que des heureux. Paul Boudehent a confié à L’Équipe son ressenti : “Elle est longue. Mais c’est le jeu. […] Moi, je ne suis pas bodybuilder, je suis joueur de rugby. […] Là, on a mis un mois à toucher du ballon. Tu fais des allers-retours sur le terrain, de la muscu, pff…Un discours franc, mais sans rancune : “Je n’en veux pas du tout au staff, attention, parce que c’est nous qui nous sommes mis dans cette situation. On est les seuls responsables.Et le titre du plus gros cartoucheur du monde en 2024/2025 est attribué à… un 3ème ligne du XV de FranceEt le titre du plus gros cartoucheur du monde en 2024/2025 est attribué à… un 3ème ligne du XV de France

Danty : “On a payé cash l’an passé”

Même son de cloche chez Jonathan Danty, qui a rappelé via Sud Ouest que le groupe avait sans doute manqué de caisse en 2025 : “On a appris quelques jours avant la rentrée qu’il n’y aurait pas du tout de ballon, on a bossé pendant cinq semaines sur la partie physique que, l’an passé, on avait un peu oubliée. Et je pense qu’on l’a payé cash.” Pour l’international, le staff a donc rectifié le tir : “Forcément, les prises de décisions sont plus simples quand on est en forme, la discipline et le respect du système aussi…TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?Un message qui sonne comme un avertissement pour le Top 14 : La Rochelle veut retrouver son identité d’équipe rugueuse, capable de tenir la distance jusqu’en mai, au minimum.

Un groupe renforcé par les jeunes

Alldritt l’a aussi souligné : cette intersaison a permis d’intégrer de nombreux jeunes. Et ça change la donne. Plus de profondeur d’effectif, plus de concurrence interne, et une fraîcheur bienvenue dans un groupe qui sortait d’une saison terne.

Les Maritimes savent que ce bloc de travail ne paiera pas forcément tout de suite. Mais dans les moments chauds du printemps, quand les organismes souffriront, quand il y aura des blessés, ou encore lors des doublons, cette caisse retrouvée pourrait faire la différence. La Rochelle a souffert, mais La Rochelle est prête. 

  • mic4619
    35493 points
  • il y a 24 minutes

Mais La Rochelle est prête !!!!!
L'article a t'il été relu ?
La Rochelle est prêt !
Sinon j'espère que La Rochelle possèdera un jeu plus orienté vers le mouvement et utilisera plus les espaces. Car depuis plus de 3 ans le frontal a ces limites, pour performer il faut être imprévisible.

  • il y a 24 minutes

