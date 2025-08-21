TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?

Deux finales de Champions Cup, deux sacres européens consécutifs, et un statut de place forte du rugby hexagonal. Mais depuis, le Stade Rochelais a semblé rentrer dans le rang. Une saison 2024-2025 sans relief, un Marcel-Deflandre où les visiteurs venaient sans la boule au ventre, et un public frustré de voir ses Jaune et Noir perdre cette aura forgée à la sueur des titres. Alors, où en est la Rochelle à l’aube d’un nouveau Top 14 ?
60% d’effort au lieu de 100%
Grégory Alldritt n’a pas esquivé le sujet. Fidèle à son franc-parler, le capitaine maritime a livré une analyse lucide via RMC : « Honnêtement, sur les deux, trois dernières années, on ne peut pas se comparer à Bordeaux et à Toulouse. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir au moins dans les discussions. L’année dernière, personne ne parlait de nous. À nous de travailler fort, d'être de nouveau un peu craint, au moins à domicile. »
23 ans, 40 sélections, Niniashvili ne débarque pas à La Rochelle dans la peau d'un novice mais d'un cadre en puissanceLes mots sont durs, mais ils disent tout. L’international tricolore reconnaît que son groupe a trop surfé sur les titres européens, pensant que l’inertie suffirait. « Ça a été acté comme une fin. Maintenant, on est revenu à une place où il faut qu'on travaille dur pour regagner notre respect. » L’aveu est rare, presque brutal : en croyant donner 100 %, les Maritimes ne livraient en réalité que 60 %.
Une remise en question partagée par les cadres
La Rochelle a donc enclenché une remise à plat. Méthodologie revue par le staff, investissement accru des joueurs, implication renforcée des jeunes comme Nolann Le Garrec. « Ronan a retrouvé un groupe qui s'est vraiment donné beaucoup sur ses premières semaines. Je pense que ça lui a redonné espoir aussi », insiste Alldritt.TOP 14. Pas à La Rochelle pour faire de la figuration, mais pour en être le futur patron ? Nolann Le Garrec dévoile ses ambitionsLe capitaine en est convaincu : la révolte a commencé cet été. À l’entraînement, l’attitude a changé, l’exigence aussi. Le groupe n’a pas voulu de grands discours : l’intensité sur le terrain a suffi à réveiller tout le monde. Et ce retour aux bases pourrait bien relancer une machine qui s’était enrayée.
L’intensité plutôt que les discours
Car au-delà des mots, c’est bien une promesse implicite qu’il fait aux supporters : celle de voir une équipe revancharde, surtout envers elle-même. Pas question d’annoncer monts et merveilles, mais de regagner le respect du Top 14, étape par étape. « On ne va pas faire de promesses trop tôt. Mais bien sûr qu'on est revanchards envers nous-mêmes. »
TOP 14. Le Stade Rochelais (déjà) de retour aux affaires : quelle équipe pour 2026 ?Le Stade Rochelais version 2025-2026 avance donc avec humilité, mais avec une colère froide qui pourrait vite se transformer en force. Rendez-vous en septembre pour voir si Deflandre redevient cette forteresse redoutée, et si les Jaune et Noir retrouvent leur place parmi les clubs qui comptent vraiment.
Uther
La saison passée du Stade Rochelais s'est découpée en 3 phases :
- Une première phase satisfaisante (Jusqu'à la 9ème journée) où le SR est dans les 3 premiers du Top 14,
- Une seconde phase de la 10ème à la 20ème journée où les défaites s'enchaînent avec une dégringolade au classement jusqu'à la 10ème place,
- Une dernière phase avec 5 victoires consécutives. Série brutalement stoppée lors de la dernière journée avec une lourde défaite à Pau. Avec une victoire, le SR était en barrage mais il est vrai que gagner à Pau n'est pas une sinécure.
Les performances en CC suivent le même schéma. Après une victoire à Bath puis contre Bristol, le SR est battu deux fois. Une fois par le Leinster de peu à domicile (Rien d'alarmant) mais surtout à Trévise. Le 8ème de finale perdu de peu face au Munster n'est que l'écho de la baisse de forme constatée en Top 14.
Bref, il s'est passé quelque chose aux alentours de la 10ème journée de top 14. Quoi ? C'est difficile à dire. Est-ce que la défaite surprise à domicile face Vannes lors de la 11ème journée a fait douter les joueurs ? Il arrive de se trouer et Vannes n'a pas été qu'un faire valoir la saison dernière. Bref, j'avoue que c'est un peu incompréhensible au vu de l'effectif de cette équipe et rien de ce que dit Aldritt n'explique quoi que ce soit.
Yellowblack
Wait and see.
Nicolas Sans Chaise
C'est très difficile de rester constant dans la performance, surtout avec un jeu aussi stéréotypé que le leur.
Mais je trouve leur recrutement de cette année assez réussi et intelligent, la mayonnaise pourrait vite prendre notamment avec Le Garrec qui n'est pas venu trier les lentilles.
potemkine09
Ce serait bien que le SR revienne à son meilleur niveau. Plus il y aura de concurrence, mieux ce sera.
gilbertgilles
D'accord avec toi, de la concurrence et de l'émulation entre les clubs ne peuvent qu'être bénéfique pour le Championnat afin de garder un peu du piment qu'a perdu la Ligue1 par exemple, avec le rouleau compresseur PSG!