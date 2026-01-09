Niek Doornenbal, du Castricumse RC à la Champions Cup à Clermont : la filière hollandaise est en plein essor

Remplaçant avec Clermont ce week-end, Niek Doornenbal est un numéro 9 originaire des Pays-Bas, il apparait pour la première fois en match officiel.

Chanceux ou patient, voilà deux mots qui iraient parfaitement à Niek Doornenbal, le demi de mêlée remplaçant de Clermont, qui figurera pour la première fois de sa carrière sur une feuille de match professionnelle en compétition officielle.

À la suite des blessures de Baptiste Jauneau et Sébastien Bézy, c’est donc Lucas Zamora et le jeune Hollandais de 20 ans qui prennent le relais. Par ce biais, le public européen pourrait découvrir l’essor de la filière hollandaise, déjà riche en joueurs professionnels, en France comme dans le reste du monde.

TOP 14. Clermont se rassure contre l’UBB, mais la crainte s’installe autour de Jauneau

Niek Doornenbal des Pays Bas à Clermont en passant par Toulouse

Si vous êtes un adorateur de la balle ovale, vous connaissez sans doute ce jeune joueur de 20 ans à peine, formé au Castricumse RC, un club situé dans la banlieue d’Alkmaar.

Si ce n’est pas forcément l’amour du fromage qui a poussé Niek Doornenbal à rejoindre la France en 2022, Alkmaar étant considérée comme la capitale hollandaise du fromage, son arrivée à Toulouse lui a plutôt souri.

De 2022 à 2025, il remporte notamment deux titres de champion de France, d’abord avec les Crabos, puis avec les Espoirs, sans toutefois prendre part à une seule rencontre avec les professionnels.

Barré par une forte concurrence de Simon Daroques et Nathan Llaveria, il rejoint Clermont en début d’année. Athlétique, mesurant 1,80 m pour 80 kg, il participe notamment au match amical contre Brive organisé en début d’année.

Sans crever l’écran, il dispute ses premières minutes avec les professionnels, devenant ainsi le premier trois-quarts néerlandais à évoluer dans un club de Top 14. Zeno Kieft, le puissant Rochelais, reste quant à lui le premier joueur néerlandais à avoir figuré en Top 14.

Aurillac la terre d'acceuil des joueurs Hollandais

À défaut d’être un fin connaisseur du rugby batave, il suffit de suivre les rencontres de Pro D2 pour en savoir un peu plus sur cette filière en plein essor.

Aurillac, actuellement 8ᵉ de la deuxième division française, compte cinq Hollandais dans son effectif professionnel. Tous sont passés par le centre de formation du club cantalien, et certains sont devenus des cadres de la dernière épopée des Espoirs, champions de France en 2022.

Juun Pieters, par exemple, est l’une des pépites du club, adoubé par ses pairs, à l’image de François Vergnaud, qui confiait il y a quelques mois au Rugbynistère tout le bien qu’il pensait de lui.

"C’est vraiment un talent qui va faire carrière, et c’est tout ce que je lui souhaite. Il y a un bon petit vivier de joueurs qui sont amenés à faire carrière par la suite. Ce championnat de Pro D2 demande d’être performant très vite, très jeunes, mais dans un contexte comme celui d’Aurillac, ils ont plus de place pour se développer et peut-être moins de pression. Et ça, cela peut amener les joueurs à progresser à une vitesse folle".

Là-bas, on retrouve également Boris Hadinegoro, le numéro 9 titulaire de cette sélection, aux côtés de Willie Du Plessis, l’artilleur de Mont-de-Marsan passé par Bayonne.

Ce dernier est un membre actif de la sélection hollandaise, tout comme Tim De Jong, troisième ligne de 23 ans, qui compte 8 titularisations avec Aurillac cette saison.

Par ailleurs, on note également la présence de Spike Salman, l’ancien Racingman aujourd’hui à Tarbes.

Le boulot de Tim de Jong 🇳🇱 polalaaaa



Intervalle, course, passe dans un timing de fou pour AJ, magnifique ! @RugbyVandaag #SAASBH https://t.co/cXbC1XG9Nc pic.twitter.com/H1DGmUO6K4 — BROKED (@Broked_Jms) September 12, 2025

La Hollande longtemps privé de ses cracks

Si la sélection néerlandaise évolue désormais dans le circuit du Tournoi des 6 Nations B, aux côtés de la Géorgie, de l’Espagne, du Portugal, de la Roumanie et de la Belgique, ce n’a pas toujours été le cas.

En 2019, Juun Pieters confiait à L’Équipe que c’était la première fois qu’une Coupe du monde de rugby était diffusée sur les chaînes locales. Depuis ce jour, la sélection n’a cessé de progresser.

Mais elle a également laissé filer des joueurs emblématiques du championnat français, comme Nick Abendanon, longtemps évolué du côté de Clermont et qui a choisi de jouer pour la sélection anglaise alors qu’il possédait aussi la nationalité hollandaise.

Dernièrement, le colosse d’Otago, Fabian Holland, s’est fait naturaliser par la Nouvelle-Zélande pour évoluer avec les All Blacks. Mesurant 2,04 m pour 118 kg, il aurait certainement été un atout pour les Pays-Bas. Mais ce dernier semble bien parti pour prendre la succession des légendes du poste avec les All Blacks. À seulement 23 ans, il compte déjà 12 sélections avec la Nouvelle-Zélande.

INSOLITE. Un Hollandais chez les All Blacks ? C’est oui, et ça devrait même se faire face au XV de France !