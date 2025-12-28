TOP 14. Clermont se rassure contre l’UBB, mais la crainte s’installe autour de Jauneau

Lors de la belle victoire des siens contre l’UBB (34-19) au Michelin, l’indéboulonnable de l’ASM Clermont, Baptiste Jauneau, est sorti blessé.

Décidément, les supporters clermontois ne peuvent jamais pleinement célébrer une victoire. Ce samedi 27 décembre, l’ASM est venue à bout de l’UBB après un match solide et maîtrisé (34-19), au stade Marcel-Michelin. Pour la treizième journée de Top 14, les Auvergnats se sont rassurés et ont eu l’occasion de balayer certains doutes, après une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Clermont domine l’UBB

Sur le pré au cœur des volcans, les locaux ont réalisé un début de match léché, où ils ont poussé pour prendre les devants. Face à eux, l’UBB n’a pas résisté et a concédé un essai de pénalité (21ᵉ). Le deuxième ligne Boris Palu se mettait à la faute et recevait un carton jaune et les hommes de Christophe Urios en ont directement profité pour aller planter un deuxième essai, par l’intermédiaire du puissant George Moala (22ᵉ).

À ce moment-là, les Girondins sont groggy. Après une entame fermée, ils viennent de concéder un 17 à 0, en dix minutes. Pour tenter de lancer la machine, Gaëtan Barlot bonifie l’effort des siens et arrive derrière la ligne (30ᵉ), pour les premiers points bordelo-béglais. Toutefois, les Auvergnats ne perdent pas le contrôle du match et Harry Plummer, auteur d’un 100 % au pied, montre toute sa confiance face aux perches.

De retour des vestiaires, l’UBB est la première équipe à retourner derrière la ligne. Sipili Falatea permet aux siens de revenir à moins d’un essai transformé de distance. Encore une fois, les joueurs de Christophe Urios ne paniquent pas. Giorgi Dzmanashvili, puis Harry Plummer ajoutent 14 points à l’ASM Clermont Auvergne. L’ultime réalisation d’Arthur Retière ne suffit pas à sauver le contingent girondin, qui repart chez lui avec 0 point supplémentaire en poche.

L’ASM retrouve des couleurs

Avec ce succès, Barnabé Massa et ses coéquipiers reviennent au contact des premières places du Top 14. Avant les trois dernières rencontres de cette treizième et dernière journée de la phase aller du championnat, seulement trois petits points séparent le onzième, l’ASM Clermont, du troisième au classement. Devant, la Section Paloise et le Stade Toulousain semblent intouchables. Si elle se reprend prochainement, la formation du Puy-de-Dôme pourrait retrouver le haut de tableau, sans tarder.

Par ailleurs, le manager Christophe Urios s’est montré soulagé après ce succès à la maison, pour le Boxing-Day. Au micro du diffuseur Canal+, l’entraîneur a souligné l’engagement mis par ses hommes, tout au long de la rencontre : “On était attendus au tournant. J'étais attendu au tournant… C'est une bonne réponse. Contre une équipe en pleine confiance, pas facile à jouer, dans des conditions difficiles, etc. Je trouve que, sur ce match, cela faisait longtemps qu’on n’en avait pas fait un de cette qualité, surtout depuis la reprise de novembre. Mais, avant de parler de rugby, on parle d'hommes et, aujourd'hui, j'ai vu un match d'hommes, c'est le plus important pour moi.”

La tuile pour Jauneau

Malheureusement, ce beau discours s’accompagne aussi d’une moue non dissimulée. Pour cause, le capitaine et symbole des ambitions du club Baptiste Jauneau n’a pas pu finir la rencontre. Dès le début du second acte, il est emporté par un déblayage girondin. Sa jambe droite se retrouve en extension, bloquée par un joueur adverse. Le demi de mêlée ne se relève pas et se tord de douleur au sol. Les supporters, ses coéquipiers, le staff et lui-même, sans doute, craignaient sûrement le pire.

Rapidement, l’arbitre Kevin Bralley considère qu’il n’y a aucune faute et que cette blessure est un simple fait de jeu. À la 42ᵉ minute de jeu, Baptiste Jauneau est remplacé par Sébastien Bézy. Le Béarnais d’origine ne dissimule pas sa grimace, visible à travers le brouillard. Après la rencontre, les premiers éléments sont donnés au sujet de sa blessure. L’articulation ne semble pas touchée et le problème serait plutôt musculaire, au niveau de l’ischio-jambier.

Le demi de mêlée pourrait ne pas être disponible pour plusieurs semaines. Il pourrait aussi manquer le début du Tournoi des VI Nations. Pourtant, il avait obtenu deux sélections à l’automne dernier et une en Nouvelle-Zélande. Cependant, avec le retour probable d’Antoine Dupont, son indisponibilité pourrait lui coûter cher, alors que la concurrence en 9 est féroce du côté de Marcoussis. À l’ASM Clermont Auvergne, sa place n’est pas menacée, mais ses coéquipiers et le staff espèrent un retour rapide.

“Ça nous met un petit coup au casque quand même. Parce que Baptiste, c'est le capitaine, c'est un peu l'âme de l'équipe. C'est le joueur à fort potentiel qui peut faire basculer une rencontre. On l'a vu au sol. Pendant 20 secondes, on a un peu tergiversé”, indiquait le vétéran Thomas Ceyte après le match, selon L’Équipe.

Son coéquipier de la charnière, Harry Plummer, s’est, lui aussi, montré inquiet : “J'ai vraiment peur pour Baptiste.[...] C'est le cœur de l'ASM. C'est encore un très jeune joueur, mais beaucoup de personnes l'apprécient. J'espère que ce n'est pas aussi grave que ce que ça a l'air.” Ainsi, l’incertitude est de mise pour le joueur de 22 ans, qui a récemment fêté son centième match avec l’ASM Clermont Auvergne.

