TOP 14. ''Il représente le renouveau de l'ASM'' : les dessous d’une décision forte pour Jauneau
Capitaine et leader naturel, Jauneau incarne le projet de l'ASM. crédit photo : screenshot ASM
Courtisé par Toulon, Baptiste Jauneau a choisi de prolonger son contrat avec Clermont jusqu’en 2028. À seulement 21 ans, le capitaine auvergnat devient la pierre angulaire du projet Urios.

Dans un Top 14 où la fidélité se fait rare, c’est une nouvelle qui a fait souffler tout Clermont : Baptiste Jauneau a prolongé son bail jusqu’en 2028.

Toulon était à l’affût, prêt à s’offrir le demi de mêlée tricolore. Mais le jeune capitaine a choisi de rester fidèle à l’ASM. Un choix de stabilité qui colle parfaitement au discours de Christophe Urios, déterminé à reconstruire dans la durée.

À 21 ans, Jauneau est déjà plus qu’un simple joueur. Capitaine depuis deux saisons, il est devenu le relais du coach sur le terrain et une voix qui compte dans le vestiaire. Urios ne s’en cache pas : « Baptiste représente le renouveau de l’ASM. » Son rôle dépasse les sorties de ruck et les coups de pied stratégiques. C’est lui qui incarne le projet et donne le ton à un groupe encore irrégulier.

La saison passée a laissé un goût amer. Une qualification arrachée, puis une élimination sèche en barrages à Bayonne. Jauneau n’a pas digéré. Mais plutôt que de céder aux sirènes extérieures, il a choisi de s’inscrire dans la durée en Auvergne. « Mon histoire avec Clermont n’était pas terminée », a-t-il expliqué. Pour un joueur déjà appelé avec les Bleus, malgré une entrée difficile en Nouvelle-Zélande, le signal est fort.

En coulisses, Urios a également prolongé jusqu’en 2027, avec une option 2028. Un alignement parfait avec son capitaine. Le duo incarne la stabilité dont Clermont a tant manqué ces dernières années. Autour d’eux, une génération de jeunes (Tixeront, Darricarrère, Massa) pousse derrière. L’idée est claire : bâtir un noyau dur sur plusieurs saisons, et éviter les départs douloureux comme celui de Damian Penaud.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Sur le plan sportif, l’arrivée du Néo-Zélandais Harry Plummer offrira une nouvelle option à la charnière. Mais à Clermont, personne ne doute : c’est bien Jauneau qui gardera les clés du camion. Simple, travailleur, exigeant, il assume déjà l’héritage d’un club qui veut retrouver les sommets.

La prolongation de Baptiste Jauneau n’est pas seulement un contrat signé. C’est un message envoyé au Top 14 : l’ASM veut redevenir un club qui garde ses leaders, construit un projet et joue pour gagner. Avec Jauneau à la baguette et Urios aux commandes, Clermont a peut-être trouvé son duo pour entamer un nouveau cycle.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. TRANSFERT. 250 000 € envolés : Bayonne paie cher son oubli dans le dossier Mousques
News
TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?
News
TOP 14. ''Jamais été autant excité'' : Teddy Thomas, l’éternel talent (enfin) à la bonne place au Stade Toulousain ?
News
TOP 14. Fernandez sérieusement touché, Arata absent, Castres dans le dur à la mêlée
Transferts
TRANSFERT. Le Top 14 se dispute déjà l’avenir d’un champion du monde très prometteur
News
XV de France. Lucu out plusieurs mois, Dupont absent : Nolann Le Garrec, numéro 1 en novembre ?
News
TOP 14. Du coup de poker au coup de maître ? Cette recrue impressionne déjà : ''Avec lui, ça va chauffer''
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Les frères Spring bientôt réunis sous le même maillot ciel et blanc ?
News
TOP 14. Le maillot extérieur du Stade Toulousain 25/26, symbole fort de transmission entre générations
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. 2m, 121 kg : un nouveau roc sud-africain en route vers Montpellier ?
News
TOP 14. Mentalité, mensonge et trahison, Owen Farrell se fait tailler un costard : ''Carter, lui, n'a pas triché''