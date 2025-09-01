TOP 14. ''Il représente le renouveau de l'ASM'' : les dessous d’une décision forte pour Jauneau

Courtisé par Toulon, Baptiste Jauneau a choisi de prolonger son contrat avec Clermont jusqu’en 2028. À seulement 21 ans, le capitaine auvergnat devient la pierre angulaire du projet Urios.

Dans un Top 14 où la fidélité se fait rare, c’est une nouvelle qui a fait souffler tout Clermont : Baptiste Jauneau a prolongé son bail jusqu’en 2028.

Toulon était à l’affût, prêt à s’offrir le demi de mêlée tricolore. Mais le jeune capitaine a choisi de rester fidèle à l’ASM. Un choix de stabilité qui colle parfaitement au discours de Christophe Urios, déterminé à reconstruire dans la durée.

À 21 ans, Jauneau est déjà plus qu’un simple joueur. Capitaine depuis deux saisons, il est devenu le relais du coach sur le terrain et une voix qui compte dans le vestiaire. Urios ne s’en cache pas : « Baptiste représente le renouveau de l’ASM. » Son rôle dépasse les sorties de ruck et les coups de pied stratégiques. C’est lui qui incarne le projet et donne le ton à un groupe encore irrégulier.

La saison passée a laissé un goût amer. Une qualification arrachée, puis une élimination sèche en barrages à Bayonne. Jauneau n’a pas digéré. Mais plutôt que de céder aux sirènes extérieures, il a choisi de s’inscrire dans la durée en Auvergne. « Mon histoire avec Clermont n’était pas terminée », a-t-il expliqué. Pour un joueur déjà appelé avec les Bleus, malgré une entrée difficile en Nouvelle-Zélande, le signal est fort.

Retour de nos internationaux avec le groupe pour le stage au Chambon-sur-Lignon 👋😁 pic.twitter.com/HeWBQP738m August 18, 2025

En coulisses, Urios a également prolongé jusqu’en 2027, avec une option 2028. Un alignement parfait avec son capitaine. Le duo incarne la stabilité dont Clermont a tant manqué ces dernières années. Autour d’eux, une génération de jeunes (Tixeront, Darricarrère, Massa) pousse derrière. L’idée est claire : bâtir un noyau dur sur plusieurs saisons, et éviter les départs douloureux comme celui de Damian Penaud.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Sur le plan sportif, l’arrivée du Néo-Zélandais Harry Plummer offrira une nouvelle option à la charnière. Mais à Clermont, personne ne doute : c’est bien Jauneau qui gardera les clés du camion. Simple, travailleur, exigeant, il assume déjà l’héritage d’un club qui veut retrouver les sommets.

Les Clermontois clôturent leur préparation par une victoire face à Toulon 31 à 24 sur la pelouse d’Issoire

Rendez-vous la semaine prochaine au Michelin pour l’ouverture du @top14rugby pic.twitter.com/O6GyQAu5qT — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 29, 2025

La prolongation de Baptiste Jauneau n’est pas seulement un contrat signé. C’est un message envoyé au Top 14 : l’ASM veut redevenir un club qui garde ses leaders, construit un projet et joue pour gagner. Avec Jauneau à la baguette et Urios aux commandes, Clermont a peut-être trouvé son duo pour entamer un nouveau cycle.