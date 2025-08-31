TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

L’USAP n’a pas recruté un joueur, mais un capitaine : Jamie Ritchie. Avec son expérience internationale et son caractère trempé, l’Écossais pourrait bien transformer l’équilibre du vestiaire catalan.

Perpignan a frappé fort sur le marché des transferts. L’arrivée de Jamie Ritchie, 29 ans, capitaine à 60 reprises avec l’Écosse et figure de proue d’Édimbourg pendant plus d’une décennie, marque un tournant pour l’USAP. Une signature qui envoie un signal clair : les Catalans ne veulent plus jouer le maintien en Top 14. Mais bien se mêler à la lutte pour les phases finales.

Un joueur au pedigree international

Flanker infatigable, Ritchie s’est imposé comme un cadre des Dark Blues dès ses débuts en 2018. Sa performance lors du dernier Calcutta Cup face à l’Angleterre, où il a tenu la baraque dans les rucks malgré la courte défaite (16-15), a confirmé son rôle de leader. TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !

Son activité ballon en main, son abattage défensif et son sens du timing au grattage en font un profil rare, très complémentaire des troisièmes lignes déjà présents à Aimé-Giral.

Leadership et mentalité de gagneur

Mais au-delà du terrain, c’est son caractère qui intrigue. Plus jeune, Ritchie s’était parfois laissé emporter dans des « handbags », comme disent les Britanniques (The Scotsman). A savoir des accrochages dans les rucks.

Avant, je pensais qu'il fallait être colérique et agressif pour bien jouer. Maintenant, je suis plus confiant, capable de garder la tête froide et de jouer avec l'agressivité maîtrisée dont j'ai besoin.

Avec l’âge, il a gagné en maturité et en autorité. Son passage comme capitaine de l’Écosse a forgé un mental de compétiteur et une aura précieuse pour une USAP souvent critiquée pour son manque de constance.

Un pari calculé pour l’USAP

Ritchie arrive certes après une blessure estivale qui l’a privé de la fin de tournée avec l’Écosse. Mais son profil de joueur de devoir, capable de multiplier les plaquages et d’apporter une agressivité contrôlée dans les zones de combat, correspond parfaitement aux besoins des Sang et Or.

Pour Perpignan, c’est un coup stratégique : sécuriser un leader de vestiaire, reconnu au niveau international, et donner un signal fort aux autres recrues comme aux supporters. Si la greffe prend, Ritchie pourrait bien devenir le symbole du nouveau visage ambitieux de l’USAP.

À Aimé-Giral, on attend déjà de voir ses premiers plaquages rugissants et ses ballons grattés. Une chose est sûre : son arrivée ne laisse personne indifférent à Perpignan comme en TOP 14.


