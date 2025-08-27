TOP 14. Grosse surprise, l'USAP signe une star australienne (25 ans, 31 sélections) !

L'USAP se renforce à nouveau avec l'arrivée du jeune australien Jordan Petaia. Il vient se relancer en France et tenter de retrouver le maillot des Wallabies.

Énorme surprise et énorme coup de l'USAP ! Le club sudiste vient d'annoncer, contre toute attente, la signature d'une star du rugby à XV australien.

Avec déjà 31 sélections à seulement 25 ans, Jordan Petaia pose ses valises à Perpignan. Un transfert qui confirme la bonne santé du projet de l'USAP, qui peut désormais voir haut dans le classement.

Un contrat d'un an en France

Annoncé en qualité de joueur supplémentaire, Petaia a signé pour un an à l'USAP. Il arrivera début septembre et apportera, notamment, sa polyvalence à l'effectif de Franck Azéma, capable de jouer aussi bien au centre, à l'aile et à l'arrière.

Grand (1,90 m) et puissant, mais également très longiligne, Petaia est capable de tout sur un terrain. Il possède aussi un très bon jeu au pied qui fait de lui quelqu'un de complet.

C'est ainsi qu'il s'est imposé au sein des Wallabies, maillot qu'il a porté à 31 reprises. Il a disputé les coupes du monde 2019 et 2023 avec l'Australie, titulaire au centre ou à l'aile.

Une aventure NFL avortée

Comme un certain Louis Rees-Zammit, Petaia avait tenté l'aventure en NFL, la ligue de football américain des États-Unis. Il s'était engagé chez les Los Angeles Chargers en avril dernier, mais a visiblement choisi de faire marche arrière. Avec la suppression récente de la loi Giteau, il pourrait postuler pour les Wallabies très bientôt.

C'est une recrue de choix pour l'USAP qui se renforce sur ses lignes arrières, à la recherche d'un profil polyvalent comme Petaia. Le président François Rivière se réjouit de l'arrivée "d'un joueur d'exception, capable de faire basculer un match à tout moment", comme il le décrit.