Top 14. 3 plaquages en 29 secondes, ce joueur Castrais s'est démultiplié à La Rochelle

Auteur d’une entrée remarquée, la recrue Veresa Ramototabua s’est distinguée par une grosse activité, permettant à Castres de ne pas flancher à La Rochelle.

Sous la pluie de Marcel-Deflandre, les Castrais l’emportent 17-19, au terme d’une rencontre très disputée face à La Rochelle. Un second succès à l’extérieur qui fait du bien à une équipe de Castres en difficulté à domicile.

Trois minutes après le buzzer, c’est le flanker formé au club, Baptiste Cope, qui, comme un symbole, vient gratter ce précieux ballon synonyme de victoire. Outre le magnifique dégagement de Quentin Walcker, un autre membre du pack s’est distingué face aux Rochelais samedi.

Veresa Tuqovu Ramototabua vient de jouer son deuxième match sous les couleurs castraises, et sa bonne performance face aux doubles champions d’Europe en appelle forcément d’autres.

Ramototabua 8/8 au plaquage en 13 minutes face à La Rochelle

Il était à la pointe du combat dès son entrée en jeu. Lors des trente premières secondes, il a effectué trois plaquages, ne reculant jamais. Pour sa première action, il se permet même de distribuer un petit caramel à son compatriote Levani Botia.

Ils sont très peu à pouvoir se vanter d’avoir remué Levani Botia lancé d’une dizaine de mètres, mais le flanker du C.O. ne s’est pas arrêté là. En treize minutes de jeu, il a effectué huit plaquages, tous réussis.

Une débauche d’énergie remarquée, même s'il faut être honnête, Ramototabua passe difficilement inaperçu avec ses 1,95 m et ses 107 kg. Malgré son gros gabarit, il était régulièrement au soutien de ses partenaires. Sa présence dans les rucks fut tout de même moins importante que son activité défensive, avec une seule tentative de contre.

The speed of the no.8 when he gets the ball😮.



Veresa Tuqovu Ramototabua scored 3 tries for Mont-de-Marsan in their win over Rouen this Friday.pic.twitter.com/B0KarrLTNv — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) May 19, 2024

Deux pénalités évitables, Ramototabua coute cher à Castres

Mais sa débauche d’énergie lui coûte cher en pénalités. Sanctionné à deux reprises par Vivien Praderie, l’arbitre de la rencontre, le Fidjien a commis des fautes largement évitables.

Un déblayage très dangereux sur Dillyn Leyds à la 75e. Pas sûr que son geste ne méritait pas plus qu’une simple pénalité. Ramototabua arrive lancé et prend l’arrière rochelais juste au-dessus de la ligne d’épaule.

Il récidive à la 79e sur Simeli Daunivucu avec un plaquage haut dans la même zone, offrant aux Rochelais l’avantage de dégager leur camp proprement.

Le Fidjien semble coutumier du fait, puisque, à Mont-de-Marsan, il a récolté trois cartons jaunes en deux saisons. Pire, avec Oyonnax la saison dernière, il a écopé de cinq semaines de suspension pour un nouveau plaquage dangereux.

Bref, son indiscipline est un fait bien connu du staff du C.O., et avant même son arrivée au club. Si la direction tarnaise l’a tout de même signé jusqu’en 2028, c’est que ses qualités pourraient vraiment servir, à condition qu’il travaille sur ce point faible.

Un statut JIFF et une polyvalence importante pour Castres

Mais Veresa Tuqovu Ramototabua est aussi, et surtout, un joueur ultra-polyvalent. Capable d’évoluer devant comme derrière, et même à tous les postes de la troisième ligne, son profil très singulier devrait lui permettre de s’imposer avec le C.O.

Face à La Rochelle, il entre à l’aile de la troisième ligne avant de basculer en numéro 8, et même d’occuper le centre du terrain sur les phases défensives. Un poste qu’il a notamment occupé avec les U20 fidjiens, quatre fois lors du Mondial 2019, ainsi qu’à deux reprises en Challenge Cup avec le Stade Français.

Son statut de JIFF est également un atout important pour le club. Formé au Stade Français, avec qui il a disputé trois rencontres chez les professionnels, dont une en Top 14, Ramototabua prendra ensuite la direction de Mont-de-Marsan pour deux saisons, avant de rejoindre Oyonnax lors de l’exercice 2024-2025.

Blessé en février dernier, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, Julien Tastet, l’entraîneur des avants du C.O., n’a pas hésité à le faire signer malgré son indisponibilité. Déjà passé sous la main du technicien Castrais lors de sa prise de fonction à Mont-de-Marsan, Ramototabua bénéficie donc de la confiance du staff.

Désormais lié à Castres jusqu’en 2028, Ramototabua pourra s’appuyer sur la forte communauté fidjienne déjà présente au club pour s’intégrer facilement au collectif.

Première pour Perpignan, Toulouse et Castres à l'extérieur : nos pour la 10ᵉ journée de Top 14

La concurrence fait rage en troisième ligne à Castres

Pourtant, Ramototabua évolue à un poste auquel Castres est particulièrement bien fourni, avec sept autres joueurs chez les professionnels et quelques jeunes sur le point de percer. Face à cette forte concurrence, il devra composer autour des tauliers Baptiste Delaporte (28 ans) et Mathieu Babillot (32 ans), tous deux formés au club.

Au centre de la troisième ligne, c’est Abraham Papali'i (32 ans) qui occupe le poste de titulaire.

Souvent apparus, Tyler Ardron (34 ans), Baptiste Cope (23 ans), Feibyan Tukino (24 ans) et Simon Meka (25 ans) ne lui rendront pas la tâche facile. Même si le Tyler Ardron arrive en fin de contrat cet été, et ne sera pas prolongé par la direction du Castres Olympique.