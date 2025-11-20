France-Australie : Galthié joue la carte de l’expérience (et de la puissance) dans sa composition

Dernier test de l’automne : le XV de France mise sur ses cadres. Ntamack-Lucu, Meafou-Flament, Fickou-Depoortere… Une compo pleine d’intentions.

Pour le dernier test de l'automne ce samedi face à l'Australie, le sélectionneur Fabien Galthié aligne un XV de départ resserré autour de ses cadres habituels. A la charnière, on retrouve sans surprise Romain Ntamack et Maxime Lucu. Au sein du pack, la troisième ligne est composée de Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. Le toulonnais avait été excellent dans la cage face aux Fidji. Mais il glisse à son poste de prédilection. Ntamack, bouc émissaire facile ? Ceux qui savent voient une autre vérité (et la défendent)

En deuxième ligne, retour d'Emmanuel Meafou et Thibaud Flament. La ligne de trois‑quarts est formée de Thomas Ramos à l’arrière, Damian Penaud et Louis Bielle‑Biarrey sur les ailes, et les centres sont Nicolas Depoortere et Gaël Fickou, de retour. Les remplaçants comprennent notamment Kalvin Gourgues, pressenti pour une première cape.

« Je ne suis pas au courant qu’il y ait des interrogations. Dans le groupe, Romain n’est pas critiqué. »

Le choix, même s'il ne l'a pas vraiment, de reconduire Ntamack–Lucu traduit une volonté de stabilité. Malgré des performances en demi‑teinte jusqu’ici, Galthié affiche sa confiance envers l’ouvreur toulousain : « Je ne suis pas au courant qu’il y ait des interrogations. Dans le groupe, Romain n’est pas critiqué. Il se comporte comme le numéro 10 de cette équipe. » On sent que le staff attend des leaders une capacité à organiser le jeu dans les zones de marque – un enjeu face aux Australiens.

Le retour de « la colonne vertébrale »

La deuxième ligne Meafou‑Flament revient pour ramener de la puissance en conquête mais aussi dans le jeu courant. Laurent Sempéré souligne pour Ollivon qu’il « avait un rôle central… tout en ayant la responsabilité de notre défense en touche qui nous a rapporté cinq ballons. » Cela donne à ce pack un profil plus agressif, mieux armé pour les collisions et les zones de conquête, ce qui sera vital face à un pack australien solide et mobile.

« Prendre du plaisir, se lâcher, oser, tenter, faire preuve de panache… »

Dans la ligne de trois‑quarts, retour logique de Fickou en association avec Depoortere suite aux nombreuses absences à ce poste. Le Racingman n'avait pas été aligné contre les Fidji. Un choix qui avait beaucoup fait parler. Sa sélection ne souffre ici aucune contestation au vue de son expérience. Avec Ramos, Penaud, Bielle‑Biarrey, on dispose d’un 3e rideau solide pour lancer les contre‑attaques. Mais attention au jeu au pied haut, spécialité des Wallabies.

De l’intensité mais pas que

Le trio Ollivon‑Alldritt‑Jelonch en troisième ligne donne promet une dynamique d’abattage, de défense et de courses ballon en main. Pour rappel, Boudehent a été contraint de déclarer forfait après le second test. Les Bleus veulent imposer leur rythme, notamment dans les zones de contact, au lieu de subir. « Prendre du plaisir, se lâcher, oser, tenter, faire preuve de panache… », confiait Flament en conférence de presse. 14 matchs, 3 défaites et fin de saison, l'Australie, l’adversaire parfait pour remettre du liant dans le jeu du XV de France ?

Les enjeux cachés derrière ce match

Pour le XV de France, il s’agit de stabiliser et d’assoir une base de confiance en vue du 6 Nations. Les supporters attentent des Bleus qu'ils montrent un visage conquérant et qu'ils ne connaissent pas un nouveau passage à vide. Les automatismes et les repères devraient être renforcés pour ce 3e test. Ce qui devrait faciliter l'attaque et la défense.

« Le rendez-vous de samedi revêt dès lors une importance majeure. »

Certains éléments, jeunes ou plus expérimentés, pourraient marquer des points. Désormais lancés vers le Mondial 2027, les Bleus savent que le moindre match aura son importance lorsque le staff devra faire sa liste pour l'Australie. Avec cette composition, le XV de France affiche l’ambition de ne plus subir mais de dicter. Le rendez‑vous de samedi revêt dès lors une importance majeure : gagner, si possible avec la manière, pour s'éviter un tirage au sort malheureux pour la Coupe du monde.