''J’aimerais encadrer les jeunes'', 324 matchs professionnels, ce monument du Top 14 veut faire durer le plaisir

La transmission, c’est ce qui semble animer Jérémy Sinzelle, qui pourrait prolonger afin d’aider la jeune garde à prendre le relais à Toulon.

Visiblement, il fait bon vieillir sur la Rade ces dernières saisons Ma’a Nonu, légende des All Blacks et de Toulon en est la parfaite preuve. Il a rechaussé les crampons pour le plaisir des supporters, le sien et celui des fins historiens.

En faisant cela, il devrait devenir le joueur le plus âgé de l'histoire du championnat pendant plusieurs années, de quoi faire grimacer certains vieux briscards de cinq à huit ans plus jeunes.

C’est notamment le cas de son coéquipier, l’expérimenté Jérémy Sinzelle, qui pourrait prolonger l’aventure avec Toulon malgré ses 35 ans. En fin de contrat, ce dernier dispose d’une clause d’un an supplémentaire. Dans la peau d’un joueur ou d’un coach ? Le polyvalent trois-quarts a confié sa réponse au micro de Sud Radio.

100 matchs, 0 buzz, toujours là : Jérémy Sinzelle a survécu à toutes les générations ''J'aimerais prolonger pour encadrer les jeunes''

De retour là où tout a commencé pour ce natif de Nice il y a désormais plus de 15 ans, Jérémy Sinzelle fait à nouveau les beaux jours du RC Toulon depuis quatre saisons.

Passé par le Stade Français et La Rochelle, ce joueur au tempérament bien trempé s’est imposé partout où il est passé, devenant même centurion à trois reprises au cours de sa carrière.

Une longévité et une régularité qui ne semblent pas l’émousser. Malgré cette nouvelle distinction, le polyvalent trois-quarts affiche toujours la même envie de prolonger le plaisir sur les terrains.

Interrogé par Sud Radio sur la suite de sa carrière, Sinzelle s’est montré très clair sur ses intentions. Animé par la volonté de transmettre, il se projette vers un rôle d’accompagnement des jeunes, sans pour autant tirer un trait immédiat sur sa carrière de joueur.

« J’ai une année supplémentaire dans mon contrat pour intégrer le staff, mais pour être honnête, si je peux continuer encore un peu comme joueur, je le ferai. J’aimerais encadrer les jeunes, comme Oliver Cowie ou Mathieu Smaili, tout en restant sur le terrain avec eux, même si c’est en jouant moins. »

« Le plus compliqué, parfois, c’est la transmission. Même quand on a été un grand joueur, ce n’est pas évident », confie-t-il.

💥"J'aimerais continuer un an de plus en encadrant les jeunes, mais en restant avec eux en tant que joueur"



Jérémy Sinzelle a évoqué la possibilité de jouer une saison de plus au @RCTofficiel , lui qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. pic.twitter.com/ltX4XN5xZl — Sud Radio Rugby (@SudRadioRugby) January 4, 2026

Jérémy Sinzelle l'un des joueurs les plus utilisés à Toulon

Il a tout gagné en club, d’abord avec le Stade Français, titulaire à l’aile lors du sacre face à Clermont en finale du Top 14 2015, puis avec La Rochelle en Champions Cup lors de la saison 2021-2022.

Avec Toulon, il a complété une armoire à trophées déjà bien garnie grâce à un honorable succès en finale de Challenge Cup il y a désormais trois ans. Voilà l’exemple parfait de ce que représente Jérémy Sinzelle : un joueur fiable, très expérimenté, qui traverse les âges sans prendre une ride.

Cette saison, il affiche un temps de jeu moyen supérieur à 70 minutes par match. Titularisé à neuf reprises, Sinzelle continue de convaincre le staff de Pierre Mignoni.

La saison dernière, il a même été le joueur le plus utilisé de l’effectif, disputant 27 rencontres pour un total de 2 058 minutes de jeu, un chiffre presque insolent au regard des exigences du très haut niveau.

L'inépuisable Ma'a Nonu n'en a pas fini avec le Top 14 ! Sinzelle et Ivaldi non plus