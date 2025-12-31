''Quasiment inarrêtable'', comment le jeu toulousain a sublimé Antoine Dupont ?

Face à La Rochelle en TOP 14, Antoine Dupont a rappelé pourquoi il est unique. Une prestation hors normes pour son retour comme titulaire.

Pour sa première titularisation de la saison en Top 14, Antoine Dupont n’a pas fait dans la demi-mesure. Dimanche soir, lors de la démonstration du Stade Toulousain face au Stade Rochelais (60 à 14, 13e journée), le capitaine tricolore a livré une performance XXL. Bilan comptable impressionnant : 2 essais, 2 passes décisives, 11 défenseurs battus et 98 mètres parcourus ballon en main. Dix mois après sa blessure et après seulement quatre semaines de compétition, le demi de mêlée a marqué les esprits et écrasé la rencontre, dans un Stadium conquis.

Elissalde admiratif : “Il voit tout avant les autres”

‘‘Évidemment, il est hors norme’’ : Dupont is back et ça fait déjà (très) malPour France 3, Jean-Baptiste Elissalde n’a pas caché son admiration, livrant une analyse limpide et sans détour : "On ne peut qu'admirer. C'est un garçon qui n'a pas forcément besoin d'énormément d'espace. Il voit tout souvent avant les autres. Il a une faculté d'adaptation incroyable, un pouvoir athlétique que peu ont, il est totalement complet et hors normes." L’ancien numéro 9 souligne surtout ce qui rend Dupont si difficile à défendre : "Si tu le laisses courir avec le ballon, et tu ne le presses pas, il est capable de ce qu'il a fait hier soir : marquer des essais, distribuer des passes décisives, faire des passes au pied, c'est quasiment inarrêtable." Une sentence qui résume à elle seule la soirée rochelaise.

Quand le jeu toulousain magnifie Dupont

Au-delà de la performance individuelle, ce match illustre parfaitement la symbiose entre Dupont et le système toulousain. Elissalde insiste sur un point clé souvent sous-estimé : "Ce qui m'a le plus choqué, c'est le déplacement des avants toulousains offensivement. Ça vit, il y a du monde autour du ballon tout le temps, beaucoup de monde autour de Dupont." C’est là que Toulouse fait la différence. Les avants ne sont pas de simples points de fixation, ils proposent des courses intérieures, des soutiens constants, créant une densité offensive permanente. Résultat : Dupont a toujours plusieurs options, souvent les bonnes. Et même quand le choix n’est pas parfait, "ils arrivent toujours à trouver de l'avancée." Dans ces conditions, le demi de mêlée peut jouer debout, accélérer les sorties de rucks et désorganiser n’importe quelle défense.

La lucidité rochelaise : “Ils sortaient les ballons à 10 000”

Côté rochelais, Oscar Jegou a reconnu via le Midol la supériorité toulousaine, en ciblant un secteur précis : "Autour des rucks, on a manqué de rapidité. Et eux, ils sortaient les ballons à 10 000. Ils ont réussi à toucher les ailes à chaque fois. C’est leur jeu, on le sait." Malgré un plan clair, la réalité du terrain a été implacable : "Il y a eu un grand Antoine Dupont ce soir. On l’avait un peu ciblé, comme toutes les équipes le font. Mais malheureusement, au bord des rucks, on n’y a pas été." Une frustration palpable, accentuée par la réussite toulousaine : "Tout réussit à Toulouse, mais je pense qu’ils le provoquent." TOP 14. Toulouse trop fort… ou La Rochelle pas au niveau ? Elissalde répond cash



Le vestiaire toulousain sous le charme du “Martien”

Dans le camp rouge et noir, difficile de ne pas savourer. Cyril Baille a résumé l’état d’esprit avec humour via Eurosport : « Toto, quand il est comme ça on ne peut rien dire, c’est le moteur de l’équipe, quand on joue avec un mec comme ça c’est extraordinaire. Le Martien a fait du Martien ». Une phrase qui en dit long sur l’aura de Dupont dans ce groupe. Quand le capitaine du XV de France est à ce niveau, tout le collectif monte d’un cran, porté par son énergie, sa précision et son leadership naturel.

“Je n’ai jamais travaillé aussi dur de ma vie”

En zone mixte, Antoine Dupont a livré un discours fort, sincère, à la hauteur de sa prestation : "Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps. Ce n'était pas pour revenir en demi-teinte." Le Toulousain se dit rassuré : "Je me sens comme avant, je n'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai retrouvé assez vite." Lucide, il ajoute : "Je n'ai plus d'excuses pour la suite." Il sait aussi que s'il a pu briller de la sorte, c'est aussi grâce à la solidité collective : "On a fait un match plein, dans tous les secteurs."

Cette performance ne se limite pas à un récital face à La Rochelle. Elle envoie un signal fort au Top 14 et à l’Europe : Antoine Dupont est de retour, pleinement, physiquement et mentalement. Pour Toulouse, c’est la confirmation que le socle est solide avant les échéances majeures à venir. Pour les adversaires, c’est un avertissement clair : si Dupont est servi par des avants en mouvement et une défense dominée, il devient presque injouable. Et pour les supporters, une certitude : quand le Martien est sur orbite, le Toulouse peut rêver très grand. ‘‘Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ?’’ : Toulouse choque le TOP 14Et s'il y a quelqu'un qui a dû apprécier la prestation de Dupont plus que les autres, c'est Fabien Galthié. Privé de son meilleur joueur depuis le Tournoi, le sélectionneur des Bleus va récupérer son capitaine dans une forme remarquable. Une très bonne nouvelle à l'orée du choc d'entrée face à l'Irlande. Si l'équipe de France avait brillé sans lui à Dublin en mars dernier, l'avoir sur le pré avec cette envie, c'est plus que du bonus.