‘‘Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ?’’ : Toulouse choque le Top 14

Devant un Stadium conquis, le Stade Toulousain a étrillé le Stade Rochelais (60-14) pour obtenir une victoire bonifiée impériale, sur la 13ᵉ journée de Top 14.

Inarrêtable, le Stade Toulousain semblait au-dessus du lot, ce dimanche, contre le Stade Rochelais. Pour conclure la phase aller du Top 14, les Rouge et Noir ont livré une incroyable démonstration au Stadium (60-14). En 80 minutes, les Haut-Garonnais ont planté neuf essais et n’ont laissé aucune chance de victoire à une formation qui était pourtant leur plus grand rival, il y a encore quelques saisons.

Le Stade Toulousain domine le Top 14

Après ce match, beaucoup d’observateurs se sont montrés désemparés face à l’armada toulousaine. Ce dimanche 28 décembre, Ronan O’Gara a même confié qu’il venait de connaître “la plus grande défaite de (sa) carrière d’entraîneur” sur l’île du Ramier. S’il a regretté que ses joueurs n'aient pas pu résister plus efficacement à ses concurrents du soir, l'Irlandais semblait résigné. “C’est dur de savoir où on en est, après une soirée pareille”, avouait-il selon des propos rapportés par Rugbyrama.

“J’ai l’impression qu’on joue des sports différents. Bravo à Toulouse pour son timing, sa précision, son agressivité. C’est une top performance pour une top équipe. Peut-être la meilleure équipe de club dans le monde.[…] On n’est même pas proches d’eux. C’est une équipe qui joue avec de la vitesse, de la précision, de la confiance et du plaisir. Quand je regarde les Toulousains à la télévision, j’ai l’impression qu’ils jouent toujours comme ça”, confiait le manager du Stade Rochelais face aux journalistes venus au Stadium.

Une semaine avant, un discours similaire a été entendu à Lyon. Après une défaite tout aussi sévère (19-41), l’entraîneur du LOU Rugby avouait son impuissance face au rouleau compresseur toulousain, devant les journalistes. Karim Ghezal déclarait qu’il fallait “être lucide” sur la situation des autres clubs par rapport au Stade Toulousain : “Quand ils sont énervés, on n'est pas invités avec eux. Il n'y a pas lieu de débattre sur le résultat, on ne joue pas dans la même cour. C'est une équipe qui a gagné cinq des six derniers titres et qui sera championne à la fin de la saison.”

Le Top 14 déjà acquis ?

Ce dimanche soir, le chroniqueur de Canal+ et ancien international français (62 caps) Sébastien Chabal livrait un retour tout aussi défaitiste. Il tenait les propos suivants sur le plateau de l’après-match du Canal Rugby Club : “Comme Lyon, qui avait fait une belle prestation, La Rochelle n'était pas invitée. Aujourd'hui, je ne vois pas qui est invité. Dans cette équipe toulousaine, il y a trop de talent, trop de bonnes dynamiques, trop de tout. J'ai presque envie de demander : qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ?”

Désormais, la question se pose : faut-il réellement avoir peur, à ce point, des Rouge et Noir ? Après tout, sur un match lors duquel les hommes d’Ugo Mola avaient largement gagné contre le RCT (59-24), il y a deux mois au Stadium, Sébastien Chabal confiait qu’il n’avait “pas vu une grande équipe de Toulouse”, toujours sur Canal+. Pourtant, le score n’est pas si différent et ce ne sont certainement pas les dix points supplémentaires marqués par les Varois qui changent la donne.

Évidemment, la différence la plus marquante est dans le contenu du jeu proposé. Pour le Boxing Day, le Stade Toulousain a proposé un jeu magnifique, aussi effrayant pour ses adversaires qu'enchanteur pour ses supporters. En début de saison, Romain Ntamack et ses coéquipiers gagnaient déjà, mais le rendu de leur rugby était moins probant. Preuve en est, l’écurie de la Ville rose a tout de même perdu quatre de ses 15 matchs joués depuis le début de saison, toutes compétitions confondues.

Toulouse et ses cycles

En Top 14, ils sont tombés à trois reprises en l’espace de cinq semaines. Le 20 septembre, ils prenaient une correction contre Montpellier au Septeo Stadium (44-14), puis ils perdaient de nouveau à Bayonne (40-26), quinze jours plus tard. Enfin, ils s'inclinaient de seulement quelques points sur la pelouse de la Section Paloise (30-26), leur rival affiché sur ce début de saison en championnat.

Devant les journalistes et depuis les pelouses du Top 14, Ugo Mola lui-même s’était montré dubitatif à plusieurs reprises, notamment après le revers dans le Pays Basque. “Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps de prendre autant de points sur deux déplacements. Il faut se retrouver dans la peau d’une équipe qui a besoin de montrer plus de caractère.[...] J’ai l’habitude de penser que quand tu prends 40 points, tu prends le bus, tu fermes ta gueule et tu te mets à bosser lundi”, indiquait-il selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Récemment, tout porte à croire que la remise en question et l’apport de caractère sont venus de la défaite inattendue chez les Glasgow Warriors (28-21), en Champions Cup. Les Haut-Garonnais étaient venus avec une équipe compétitive et des ambitions en Écosse. Pourtant, ils se sont fait cueillir, après un second acte complètement raté. De plus, le retour en forme de certains éléments, dont Antoine Dupont, a remis de l'essence dans le moteur. L’année dernière, le Stade Toulousain avait vécu ce moment de flottement et de suffisance en demi-finale de la compétition internationale, face à une UBB sûre de ses forces (35-18).

Ainsi, tout porte à croire que cette génération du Stade Toulousain marche sur des dynamiques, dont les cycles de performances sont de quelques mois. Toutefois, il reste impossible de savoir combien de temps les Rouge et Noir garderont leur forme du moment. Deux mois ? Six ? Huit ? Douze ? Personne ne le sait. D’ici quatre semaines, beaucoup de joueurs quitteront les Sept-Deniers pour aller à Marcoussis. Ainsi, le Tournoi des VI Nations du XV de France pourrait aussi participer au conditionnement du groupe, pour la fin de saison.

En attendant, la plupart des équipes de Top 14 ne peuvent qu’attendre et espérer affronter les champions de France lors de leur période de creux, à moins qu’un outsider inattendu se manifeste. Actuellement, le plus proche de ce statut est sans aucun doute la Section Paloise. Pour savoir si ce sentiment se confirme, les deux équipes s’affronteront à Ernest-Wallon, fin janvier.

