Toulouse trop fort, trop souvent ? Mola répond à ceux qui en ont marre de voir le Stade tout raffler

La domination du Stade Toulousain ferait-elle naître une certaine lassitude ? Ugo Mola, lucide et cash, a livré sa réponse sans détours.

Le Stade Toulousain a repris la saison comme il l’avait terminée : toujours aussi affamé. Et si la machine n'est pas encore pleinement lancée. On sait pertinemment que les hommes d'Ugo Mola seront au rendez-vous au printemps. TOP 14. Stade Toulousain. Ugo Mola, cash sur son avenir : ''il y en aura un autre dans pas très longtemps''

Après un nouveau doublé, les Rouge et Noir ont réalisé un triplé retentissant en Top 14. Ils pourraient entrer encore plus dans l'histoire avec un quatrième titre de rang à la fin de la saison malgré la concurrence de Bordeaux et les ambitions de Toulon et des autres prétendants. Et forcément, quand Toulouse gagne, certains grincent des dents.

Sur les réseaux, dans les tribunes, ou même au bord des terrains, on sent poindre une forme de lassitude chez quelques-uns. Mais chez Ugo Mola, pas question de s’en offusquer. Le manager toulousain, récemment récompensé lors de la Nuit du Rugby, garde le sourire et le recul qui le caractérisent.

« Oui, on le sent… mais ça fait partie du jeu »

Interrogé sur ce sentiment de "ras-le-bol" face à la domination toulousaine, Mola ne se voile pas la face via La Dépêche :

Oui, on le sent, on le ressent, on le voit dans les commentaires, on le voit même dans les comportements dans certains stades, mais ça fait partie du jeu. À nous aussi, peut-être, de faire preuve du regard juste sur tout ce qui se passe autour de nous et de continuer à nous adapter, de continuer à progresser, de continuer à évoluer.

Pour le technicien, cette perception n’a rien d’un problème. Au contraire, elle témoigne d’un rugby français vivant, compétitif, et de plus en plus homogène :

Le rugby français est dans une dynamique plus que positive. Il n’y a jamais eu autant de clubs performants, on est à trois champions d’Europe d’affilée français. (...) Maintenant, plus personne n’a peur de faire jouer les jeunes, alléluia !

"On n’a jamais été jaloux de personne"

Mola l’affirme : le Stade Toulousain ne se nourrit pas de rivalités, mais d’inspiration.

On n’a jamais été jaloux de personne, on n’a jamais été envieux. Par contre, on s’inspire beaucoup. Il y a des staffs qui travaillent très bien, il y a des clubs qui travaillent très bien. Il y a des endroits où ils sont peut-être un peu moins médiatisés que nous qui travaillent très, très bien. Je le dis souvent, ce n’est pas encore une fois une vue de l’esprit, mais c’est une réalité.

Et si certains veulent détrôner Toulouse, tant mieux :

Si c’est pour que le Stade Toulousain continue, tant mieux, puisque j’en suis le représentant aujourd’hui. Il y en aura un autre dans pas très longtemps. Et si c’est pour un autre, c’est qu’ils auront été meilleurs que le Stade Toulousain.

Avec son discours lucide et apaisé, Mola rappelle que la clé du succès toulousain n’est pas la suffisance, mais l’adaptation permanente. Une manière de dire que le Stade, lui, ne se lasse jamais… de progresser.