TOP 14. Stade Toulousain. Ugo Mola, cash sur son avenir : ''il y en aura un autre dans pas très longtemps''

Avec sa lucidité habituelle, Ugo Mola s’est livré sur la difficulté du poste, le poids du temps et la nécessité de préparer la suite. Une confession rare d’un homme lucide sur le haut niveau.

Il n'est jamais simple de parler d'avenir quand on dirige une machine aussi bien huilée que le Stade Toulousain. Et pourtant, Ugo Mola, fidèle à sa franchise, a choisi de le faire, sans détours.

À l’heure où les Rouge et Noir préparent à recevoir les champions d'Europe bordelais en TOP 14, le technicien haut-garonnais a confié via Le Figaro que le moment des grandes décisions n’était plus très loin.

« L’issue s’approche » : Mola annonce la couleur

« L’issue s’approche. J’en suis le représentant aujourd’hui, il y en aura un autre dans pas très longtemps. » La phrase est tombée, simple, lourde de sens. Mola n’annonce bien évidemment pas un départ. Mais difficile de ne pas y voir l'idée (avancée ?) d'une transition réfléchie, presque naturelle, dans un club où la continuité et la culture de la transmission priment depuis toujours.

Le poids des années et la lucidité du haut niveau

Conscient des réalités du métier, Mola n’a rien éludé : « Tu peux rapidement être sorti si tu n’as pas les résultats attendus. Et c’est logique au regard des moyens qui te sont donnés. »

Le coach toulousain sait que le succès d’aujourd’hui ne garantit rien demain, et que l’exigence du Stade impose de toujours se remettre en question. Malgré les nombreux titres, certains revers ont sans doute poussé le technicien à la réflexion.

Préparer la suite, sans trahir l’esprit toulousain

« Au Stade Toulousain, le temps, la stabilité me permettent aujourd’hui d’avoir le choix », explique-t-il. Ce choix, c’est celui d’assurer la relève, de préparer la suite du staff avec la même rigueur et le même souci de transmission que ses prédécesseurs. Mola le rappelle : « On a toujours pensé avec Didier Lacroix et Jérôme Cazalbou qu’on devait laisser le club un peu mieux qu’on nous l’avait donné. »

Au fond, tout est dit. Derrière ces mots sobres, il y a la promesse d’une continuité, d’un héritage entretenu avec passion. Et si Mola devait un jour passer le témoin, nul doute que le Stade Toulousain restera fidèle à son ADN : celui d’un club qui pense plus loin que demain.