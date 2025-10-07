TOP 14. Jelonch retrouve son poste, Capuozzo enfin ? La compo probable du Stade Toulousain face à l’UBB

Anthony Jelonch, titulaire en 4 au Pays Basque, devrait redescendre en 3ème ligne aux côtés de Jack Willis et Théo Ntamack, performants en ce moment.

La Nuit du Rugby a-t-elle offert au Stade Toulousain une respiration bienvenue ? Malgré la défaite encore amère concédée à Bayonne la veille, les Rouge et Noir ont affiché un visage plus détendu à Paris. Jack Willis, sacré meilleur joueur, et le staff d’Ugo Mola, élu meilleur encadrement de la saison, ont rappelé à tout le monde le poids toulousain dans le rugby hexagonal.

Mais à Toulouse, on préfère généralement les trophées glanés sur le terrain… et ça tombe bien : une belle revanche s’annonce dès dimanche face à l’UBB. D'autant que Louis-Bielle-Biarrey a gentiment branché ses homologues de l'autre côté de la Garonne en glanant le trophée de meilleur international aux dépens de Thomas Ramos : "ça fait plaisir de devancer un Toulousain."

''Ce n'est pas que pour qu'Antoine gagne le plus d'argent'', après Dupont et Alldritt, Mola s'exprime sans filtre sur le Salary CapNul doute que le manager toulousain de servira de cette petite pique très rugby comme levier le motivation pour la rencontre de dimanche.

Les cadres de retour

Ainsi il devrait aligner tous les hommes en forme du moment. À Bayonne, certains garçons comme Thomas Lacombre (défaillant au lancer), Alexandre Roumat (battu en touche et dans les duels) ou Pita Ahki ont raté le coche et ne devraient pas être reconduits d'entrée. Même si les blessures sont très nombreuses.

Ce qui est plus sûr, c'est que les cadres "ménagés" dimanche dernier retrouveront leur place de titulaire, comme Thibault Flament en 4, Pierre-Louis Barassi au centre ou Thomas Ramos en 15.

À la pile, Cyril Baille pourrait retrouver une place sur le banc après avoir purgé 2 matchs hors-groupe, laissant le numéro à Neti. Alors qu'Anthony Jelonch, titulaire en 4 au Pays Basque, devrait redescendre en 3ème ligne aux côtés de Jack Willis et Théo Ntamack, performants en ce moment.

Derrière, Ange Capuozzo devrait enfin revenir à la compétition. En pleine préparation physique avec le collectif depuis 15 jours, l'international italien va amener de l'émulation et de la folie à la ligne d'attaque. Alors que l'homme en forme du début de saison Kalvin Gourgues devrait retrouver le groupe également. Mais en tant que titulaire ou remplaçant ?