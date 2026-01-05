‘’Ce n’est pas moi qui lui apprends à attraper les ballons’’, comment Lyon a pris le dessus sur Pau

Vainqueur à Gerland, Lyon se relance face à Pau au terme d’un match marqué par une supériorité quasi totale, y compris sur les points forts de leur adversaire.

Oh, que cette victoire fait du bien aux Lyonnais, malgré des conditions climatiques difficiles avec un vent glacial et certaines zones du terrain gelées, Lyon n’a pas déjoué face au deuxième du Top 14.

Le LOU s’offre ainsi un bol d’air frais et l’occasion d’entrevoir 2026 d’un autre œil. En battant Pau (22-17), ils mettent fin à une série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Si le contenu n’a pas été des plus spectaculaires, les gones ont su réunir tous les ingrédients nécessaires pour faire taire les visiteurs.

Très solide en conquête, malgré une touche mise à mal par Hugo Auradou en seconde période, Lyon a su trouver les ajustements pour maintenir le cap. Par ailleurs, ils ont également excellé dans les duels aériens, point fort des hommes de Xavier Piqueronies cette saison.

TOP 14. 22 points en 3 mois : le LOU cadenasse son sauveur Karim Ghezal

’’Ce n’est pas en deux jours et avec les fêtes qu’on va travailler plus que d’habitude’’

Malgré le froid, Karim Ghezal n’a pas perdu son franc-parler. En conférence de presse, le manager de l’équipe lyonnaise s’est exprimé sur le contenu de son équipe face à cette grosse cylindrée du championnat.

Si Lyon a parfois inquiété les observateurs par un contenu très fragile, ce qui justifie les résultats actuels de l’équipe, 12e du championnat à 6 points du Racing 92, cette rencontre peut potentiellement servir de socle pour la phase retour.

Assurement meilleur en conquête, Karim Ghezal a également tenu à mentionner les efforts de ses ailiers, précieux pour mettre son équipe dans l’avancée, notamment dans les duels aériens, point fort de Pau ces dernières semaines.

« Ce n'est pas deux jours avec les fêtes que l'on travaille plus que d'habitude, c'est ce qu'on fait toute l'année. Après, pour le jeu aérien, c'est l'engagement qu'on y met. Monty Ioane, il est international italien, ce n'est pas moi qui lui apprends à attraper des ballons aériens. »

« Moi, je suis là pour gérer l'équipe, la structuration des semaines, mais après, leurs qualités, c'est eux qui les utilisent. Iosefo Masi, c'est un joueur qui joue avec les Fidji, très costaud, très bon offensivement, mais aussi défensivement, il se passe toujours quelque chose avec lui. »

« Le triangle arrière, aujourd'hui, a été très bon, Alexandre Tchaptchet a été capable de prendre des décisions claires aussi. L'équipe, en général, a fait un bon match », souligne Karim Ghezal.

Le LOU guidé par un Sam Simmonds hors normes

Disponible dans le jeu courant et grâce à ses qualités de vitesse, le numéro 8 du LOU a brillé face à Pau samedi soir, livrant une prestation pleine et inscrivant même un essai.

Ses statistiques jouent en sa faveur : avec 20 courses et 107 mètres gagnés, le Lyonnais est le joueur qui a le plus avancé, et de loin. Battant quatre défenseurs et réalisant un franchissement, il a retrouvé sa forme d’antan, époque ou ce dernier faisait les beaux jours du XV de la Rose, avec lequel il fût capé à 19 reprises.

Efficace en défense, avec un seul plaquage manqué pour six réussis, celui qui compte 12 apparitions en championnat cette saison s’affirme encore un peu plus à son poste, face à la concurrence d’Arno Botha et, potentiellement, de Mickaël Guillard.

On a beaucoup parlé des recrutements de Gabin et Jiuta mais sur ce début de saison, notre meilleur recrutement pour moi c’est Sam Simmonds. Leader par l’exemple, athlète hors norme (il a quand même failli reprendre LBB à la course après 1h de jeu), il y met toujours la tête. pic.twitter.com/13ZSGqSiG5 — le chat empoté (@chlooochlooo_) October 7, 2025

Lyon perd son maitre à jouer Leo Berdeu après trois minutes

C’est peut-être le seul point noir de cette soirée pour Lyon : la blessure très rapide de Léo Berdeu, visiblement touché à l’épaule après un gros plaquage. Il a cédé sa place à Martin Méliande, qui a officié durant toute la partie à la charnière avec Baptiste Couilloud.

Ce serait un véritable coup dur pour le LOU, puisque Berdeu est l’élément le plus précieux au pied de l’équipe. Face aux perches, l’ouvreur lyonnais a inscrit 81 points en championnat.

Sans crever l’écran, Martin Méliande a fait le job malgré cette entrée hâtive, sans se laisser déstabiliser. Propre dans le jeu au pied de pression, tout comme Baptiste Couilloud d’ailleurs, il a su répondre présent.

Préféré à Paddy Jackson pour son profil polyvalent d’arrière et de demi d’ouverture, l'ancien du Racing 92 devrait continuer à empiler dans les semaines à venir, puisque Léo Berdeu devrait être absent un bout de temps.

« Quand les gros font le travail devant, c’est beaucoup plus simple pour nous et ça nous aide à faire les bons choix. À mon entrée, je ne me suis pas posé 36 questions, j’étais prêt. »

« J’ai vu que Léo était blessé, donc je me suis préparé, mais il ne fallait pas tergiverser. Ce qui est important dans ce contexte, c’est de se rassurer sur les premiers ballons. Je suis rentré dans ce match avec le plus d’envie possible, tout simplement », souligne Martin Méliande.