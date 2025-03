TOP 14. 22 points en 3 mois : le LOU cadenasse son sauveur Karim Ghezal

Arrivé en urgence pour sauver Lyon, l’ancien adjoint du XV de France a réussi son pari et prolonge l’aventure jusqu’en 2028.

Quand Karim Ghezal a débarqué au LOU Rugby en décembre dernier, la maison brûlait. Treizièmes du Top 14, les Lyonnais filaient tout droit vers une saison cauchemardesque. Trois mois plus tard, le club est en pleine résurrection : sixième du championnat, toujours en course en EPCR Challenge Cup et avec une dynamique impressionnante (22 points pris sur 35 possibles).

Une transformation qui n’a pas échappé aux dirigeants lyonnais. Initialement recruté pour une pige de six mois, l’ancien entraîneur des avants du XV de France vient de signer un contrat de trois saisons supplémentaires, scellant son avenir entre Rhône et Saône jusqu’en 2028.

Ghezal, l’homme du renouveau

S’il y a bien un symbole du renouveau lyonnais, c’est Karim Ghezal. Arrivé après le départ précipité de Jono Gibbes, il a restructuré le groupe en un temps record. Son approche pragmatique et énergique a su relancer un collectif en perdition, avec une recette simple.

Un jeu plus pragmatique, capable de s’adapter aux conditions et à l’adversaire. Une conquête redevenue une arme, dans la droite lignée de son travail avec le XV de France. Mais également un état d’esprit nouveau, avec des joueurs retrouvant confiance et envie.

En moins de trois mois, le LOU est passé d’un statut de relégable potentiel à celui de candidat aux phases finales. Mieux encore, le club peut toujours rêver d’une aventure européenne, avec un huitième de finale en Challenge Cup face aux Sharks le 6 avril prochain.

Un engagement sur la durée

Ancien joueur et entraîneur adjoint du LOU entre 2016 et 2019, Ghezal connaît la maison et ne cache pas son attachement au projet lyonnais dans le communiqué du club :

"Très content de poursuivre l’aventure. Nous avons un super groupe et toutes les conditions sont réunies pour progresser, au niveau national et européen. J’ai envie de m’engager dans la durée pour ce club, la ville de Lyon, l’ensemble du territoire, les partenaires, les supporters…"

Après un passage remarqué au Stade Français, où il n’a pas eu le temps de s’installer, et un rôle clé dans le staff du XV de France jusqu’au Mondial 2023, Ghezal veut désormais faire ses preuves dans un rôle de manager principal.

Le club de Lyon fait ici un bon coup en prolongeant son entraineur pour trois saisons. On sait que la stabilité et la confiance sont la clé pour performer en Top 14. Donner du temps à Ghezal, c’est lui permettre d’emmener ce groupe à son potentiel maximum.

Vers une nouvelle ère pour le LOU ?

Avec un projet long terme, Lyon a les cartes en main pour redevenir un sérieux prétendant aux sommets du Top 14. Si Karim Ghezal a déjà réussi sa mission sauvetage, c’est à présent un défi encore plus grand qui l’attend : construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs sur la durée.