TOP 14. Camille Chat brise le silence : ''C’était dur de partir comme ça''

Après une sortie brutale du Racing 92, le talonneur aux 33 sélections retrouve du mordant à Lyon. Un nouveau départ qui relance sa carrière.

Il aurait rêvé d’un autre départ. Après douze saisons sous le maillot du Racing 92, Camille Chat a dû tourner la page dans des circonstances compliquées. Son éviction du club francilien après un écart de conduite a marqué une rupture brutale, d’autant plus douloureuse qu’elle s’ajoutait à plusieurs années de galères physiques. Mais aujourd’hui, l’histoire s’écrit autrement. À 29 ans, le talonneur renaît sous les couleurs du LOU, un club qui lui offre une opportunité inespérée de se relancer en Top 14.

Invité du Super Moscato Show sur RMC, l’ancien racingman se livre sur ce nouveau départ :

"Ce n'était pas prévu, donc c'est dur de partir dans ces circonstances. Maintenant, je pense que ça fait du bien à ma carrière. C'est un vrai rebond pour moi. Je suis épanoui, je prends du plaisir à jouer, à m'entraîner, ça fait vraiment plaisir."

Un aveu sincère qui reflète l’état d’esprit d’un joueur en quête de sérénité et de plaisir, après des années d’instabilité.

Un Racingman dans l’âme, mais la page est tournée

Malgré la fracture avec le Racing 92, Camille Chat n’oublie pas d’où il vient. Arrivé au club dès ses 17 ans, il y a grandi, gagné en expérience et disputé plusieurs finales de Champions Cup. Son attachement au maillot ciel et blanc reste intact, mais le sentiment d’inachevé est bien présent.

"Le Racing restera mon club de cœur. J'ai beaucoup de collègues qui jouent au Racing qui sont mes meilleurs amis."

Camille Chat a célébré son essai de façon… originale lors de la victoire de Lyon face aux Cheetahs 🍾🙄 pic.twitter.com/ABHCGiW3jU — Tanguy (@tanguyscigala) January 19, 2025

Désormais, le chapitre est clos et l’objectif est clair : aider le LOU à continuer sur sa dynamique de victoires et accrocher les phases finales du Top 14.

XV de France : plus une priorité

Avec 33 sélections au compteur, Camille Chat a longtemps fait partie des plans du XV de France. Son profil explosif et son activité en défense en faisaient une alternative crédible à Julien Marchand et Peato Mauvaka. Mais les blessures et la concurrence féroce ont peu à peu éloigné le Bourguignon du groupe tricolore.

"Mes performances ne me permettaient plus d'être en équipe de France."

S’il assure qu’il porterait "fièrement les couleurs" des Bleus en cas de rappel, le Lyonnais n’en fait plus une obsession. L’heure est à la reconstruction, et elle passe d’abord par le LOU.

Lyon semble être le cadre parfait pour permettre à Camille Chat de rebondir. Avec six victoires en sept matchs en 2025, le LOU s’est replacé dans la course aux phases finales et le talonneur s’intègre parfaitement au collectif rhodanien. Sa puissance et son expérience sont des atouts indéniables pour une équipe qui veut grandir.

Le 7 juin prochain, il retrouvera le Racing 92 sur sa route en championnat. Une rencontre qui ne manquera pas d’être spéciale pour lui.