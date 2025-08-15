Combien de temps dure un match de Rugby ? FAQ
Vous pensiez que tous les matchs de rugby duraient 80 minutes ? Raté. Du Sevens aux Jeux Olympiques au rugby fauteuil, les formats changent et les prolongations aussi. On fait le point.
Au rugby, tout est question de rythme… et de chrono ! XV, XIII, VII, X ou fauteuil : chaque format a ses règles. Combien de temps dure un match et ce qui se passe si ça file en prolongation.

Que vous soyez un pilier chevronné ou un néophyte fraîchement tombé amoureux du ballon ovale, une question revient souvent sur le bord du terrain : combien de temps dure un match de rugby ?

La réponse dépend… du format. XV, XIII, VII, X, fauteuil : chaque variante a ses règles. Voici le guide complet pour ne plus jamais sécher quand on vous la pose à la buvette.

Rugby à XV, XIII, VII… combien de minutes au chrono ?

Combien dure un match de Rugby à XV ?

En rugby à XV, la durée officielle est de 80 minutes, découpées en deux mi-temps de 40 minutes avec une pause de 10 à 15 minutes.

Combien de temps dure un match de rugby à XIII ?

Le rugby à XIII suit le même rythme : 2 x 40 minutes, mais avec des phases de jeu plus rapides.

Quelle est la durée d'un match de Rugby à 7 ?

Le rugby à 7, lui, va droit au but : 2 x 7 minutes, séparées par seulement 2 minutes de repos. En finale ou en phase finale, certaines compétitions passent à 2 x 10 minutes.

Et aux Jeux Olympiques ?

Aux JO, le rugby à 7 conserve son format court : 14 minutes de jeu (2 x 7 min), même pour décrocher l’or. En cas d’égalité en match à élimination directe, place à une prolongation en mort subite de 5 minutes renouvelable, jusqu’à ce qu’une équipe marque.

Combien de mi-temps ?

  • XV : 2 x 40 min

  • XIII : 2 x 40 min

  • VII : 2 x 7 min (2 x 10 en finale)

  • X : 2 x 10 min

  • Fauteuil : 4 x 8 min

Combien de temps durent les prolongations au rugby ?

Lors des phases finales de la Coupe du Monde à XV, on joue 2 x 10 minutes, puis 10 minutes de mort subite, et si personne ne marque… séance de tirs au but (drops).

En Top 14, même schéma avec deux périodes de 10 minutes. S'il y a toujours égalité après les prolongations, l’équipe ayant inscrit le plus d’essais ou bien de pénalités/drops l’emporte avant d’envisager les tirs au but.

En Champions Cup, 2 x 10 minutes suffisent normalement, sans mort subite. Mais s'il y a toujours égalité, e vainqueur sera déterminé de la façon suivante : le nombre d’essais au cours du match (y compris pendant les prolongations) ou par une séance de tirs au but.

Les autres formats

Le rugby à X (dix joueurs) se joue sur 2 x 10 minutes. Le rugby fauteuil, discipline spectaculaire et physique, se dispute en 4 périodes de 8 minutes, avec de courtes pauses et, en cas d’égalité, des prolongations de 3 minutes renouvelables.

En résumé, que le match dure 14 minutes ou 80, ce qui compte, c’est l’intensité. Et ça, vous le savez : au rugby, le chrono s’arrête… mais pas les émotions.

  • Pianto
    59043 points
  • il y a 47 secondes

un match de rugby dure environ 45 min.

Je regarde toujours en léger différé et j'appuie sur la touche +10s, dès qu'il y a un temps mort ou un temps qui ne m'intéresse pas (pénalités en touche ou au but).
Je ne regarde pas une mêlée (de toutes façons je n'y comprends rien), j'avance nettement sur les appels vidéos.
Le plus pénible c'est quand je rattrape le direct et que je ne peux plus avancer. Je suis obligé de me trouver un truc à faire avant de finir le match.
Il n'y a que l'équipe de France que je regarde en direct.

  • il y a 47 secondes

