TOP 14. ''Je suis encore un novice'' : Nicolas Mas, professeur de luxe qui doit encore apprendre

Illustre pilier de l'USAP et du XV de France, Nicolas Mas est de retour à Perpignan comme entraîneur des avants. Et s'il formera la paire avec Mathieu Cidre, qui lui arrive en provenance de Vannes, Mas n'arrive pas en provenance du rugby, mais plutôt d'un garage.

Car, depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle, en 2016, le Bus avait complètement coupé avec le rugby pour devenir mécanicien. Aujourd'hui, il a répondu à l'appel de l'USAP, et s'il doit encore apprendre le métier, son expérience en tant que mécanicien ne sera pas inutile, tout comme celle de sa carrière professionnelle.

"Ça me permet de transmettre aux joueurs" : sa double carrière comme base de travail

L'un des tout meilleurs piliers et pousseurs en mêlée du monde, il fut un temps, Nicolas Mas est donc de retour à l'USAP pour transmettre. Et si son travail se concentrera sur la mêlée, il sera de bons conseils pour les joueurs.

Car sa carrière de mécanicien "permet de relativiser", déclare-t-il à ICI Roussillon, alors qu'il fait son retour chez les pros. Un sentiment qu'il pourra "transmettre aux joueurs", poursuit-il, quand certains à côtés "ne vivent pas de leur passion." En tant que mécano, lui a connu "d'autres personnes" et a été "confronté à tout ça."

Nicolas Mas sera également précieux par son expérience en tant que joueur de rugby avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Tant "dans la construction d'un joueur" que dans "les blessures" puisque lui est "passé par là", développe-t-il.

Les piliers, nouveaux meilleurs amis (ou ennemis) de Mas

Plus qu'un entraîneur des avants, Mas vient pour s'occuper de la mêlée. Il apportera son expérience sur ce point précis, notamment au niveau "de la posture" à avoir et "du renforcement nécessaire." En soi, "tout ce qui pour [lui] est important pour un pilier." Ces derniers auront donc un maître de luxe pour ce secteur.

Mas ne se contentera pas simplement de s'occuper de la mêlée et aura un rôle plus transversal au fur et à mesure du temps. Car, il est "encore novice" dans ce domaine d'entraîneur. Mathieu Cidre, avec qui il travaille en collaboration, a donc "beaucoup à lui apprendre", avoue-t-il, tout en reconnaissant que pour le moment "ça se passe très bien." Il interviendra ensuite sur d'autres aspects comme "les comportements" à avoir en tant qu'avant, notamment dans le jeu. Certes, jeune entraîneur, Nicolas Mas pourrait tout de même être un atour précieux pour l'USAP version 2025-2026.

