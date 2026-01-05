TRANSFERT. Stabilité ou coup de poker : Étincelant à Paris, vers quel avenir se dirige Louis Carbonel en Top 14 ?

Mais alors que choisira ''Carbo'' pour son avenir ? Rester à la Porte d’Auteuil ou retrouver son Var natal ? Les 2 options existent pour celui qui avait failli être transféré au RCT l’été dernier.

Derrière Matthieu Jalibert - qui pratique actuellement le meilleur rugby de sa carrière - il est probablement l’ouvreur le plus en forme depuis le début de la saison, en Top 14.

Samedi, pour le premier match de l’année civile, Louis Carbonel est reparti sur les mêmes bases et fut de nouveau très inspiré lors de la victoire du Stade Français face à Castres. Dynamique, culotté, précis au pied et toujours aussi bon pour mettre ses coéquipiers dans les intervalles, le numéro 10 parisien fait l’unanimité dans la capitale, où il a déjà inscrit 156 points, dont 3 essais, cette saison.

Un déclic monumental quand on sait que l’ancien toulonnais avait vécu la fin de saison dernière en tribunes, écarté par le manager Paul Gustard. Avant de l’obliger à faire de lui son animateur préféré, grâce à son évolution et ses performances.

Préférence Stade Français ?

Mais alors que choisira "Carbo" pour son avenir ? Rester à la Porte d’Auteuil ou retrouver son Var natal ? Les 2 options existent pour celui qui avait failli être transféré au RCT l’été dernier.

Mais la plus crédible demeure aujourd’hui celle d’une prolongation à Paris, où il s’épanouit. Durant les fêtes, le Midi Olympique annonçait d’ailleurs que la direction du Stade Français avait offert une prolongation de 2 ans à son ouvreur, déjà sous contrat jusqu’en 2027 :

On souhaite le prolonger dans le temps même s’il a encore une année de contrat jusqu’au mois de juin 2027. Mais on veut de la visibilité avec Louis Carbonel", annonçait pour Sud Radio le directeur général du Stade Français.

Thomas Lombard de détailler : "Pour Louis Carbonel, les discussions sont en cours et elles sont sur le point d’aboutir. On l’espère fortement. On est très satisfait de ce que Louis amène au club. C’est un grand professionnel. C’est un joueur qui a encore beaucoup à apporter à notre équipe."

Dans l'ombre de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert

En effet, le "p’tit Louis" ne manquera certainement pas de propositions tant qu’il n’aura pas signé l’offre du Stade Français. Joueur de caractère, c’est lui qui conduisait le jeu des U20 lors des titres de champion du monde 2018 et 2019.

Si sa carrière n’a ensuite pas pris le même virage que ses compères Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, nul doute que celui qui fêtera ses 27 ans le mois prochain serait aujourd’hui titulaire dans bien des sélections, à l’étranger. Pour l’heure, son compteur est toujours bloqué à 5 petites capes. Mais son crédit en Top 14, lui, n’a jamais été aussi grand.