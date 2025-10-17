Carbonel, Van Bost, Ory... que sont devenus les anciens Espoirs du RCT champions en 2019 ?
Alors que Louis Carbonel régale en ce début de saison, on s’est demandé ce qu’étaient devenus ses anciens coéquipiers du titre Espoirs 2019. Crédit image : Screenshot Youtube ZACHAYUS1
De champions à anonymes : l'étonnant parcours des espoirs de Toulon, entre gloire internationale et rugby amateur. Qui a tout quitté ?

Cette semaine, on a pas mal parlé de Louis Carbonel, après que l'ouvreur s'est confié au Midi Olympique pour expliquer son évolution mentale à laquelle il associe son début de saison exceptionnel. 

Il faut dire que si le Parisien compte plus de 100 matchs de Top 14 et 5 capes en Bleu, cela faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu évoluer à un tel niveau. Pour ne pas dire jamais, chez les professionnels.

6 ans après le titre, qui a suivi Louis Carbonel ?

Parce que chez les jeunes, le Varois pur souche dominait clairement les débats dans l'Hexagone, à l'image de sa prestation en finale de la coupe du monde U20 en 2018, où il inscrit près de 25 points et surclassa un certain Marcus Smith.

De sa génération à Toulon, qu'il conduit au titre de champion de France Espoirs l'année d'après, il était le plus prometteur. Mais qu'en est-il six ans plus tard ? Lesquels de ses coéquipiers lui ont emboîté le pas jusqu'à l'équipe de France ? 

Lesquels évoluent dans l'anonymat en PRO D2 ou Nationale et lesquels ont rejoint le rugby amateur pour le plaisir (et quelques pesos) ou tout simplement arrêté le rugby ? Tour d'horizon de la seule génération championne de France Espoirs à Toulon.

Où sont-ils maintenant ?

J-B Gros : Toulon, Top 14 / 37 capes en Bleu
Théo Lachaud : Colomiers, PRO D2
Luka Tchelidze : Orléans, Nationale 2
Théo Zanchetti : arrêt
Flo Vanverberghe : Castres, Top 14
Ugo Prospero : La Seyne, Nationale 2
Julien Ory : La Seyne, Nationale 2 (mais 53 matchs de Top 14)
William Van Bost : Béziers, PRO D2
Yoann Cottin : arrêt
Louis Carbonel : Stade Français, Top 14 / 5 capes en Bleu
Makalea Foliaki : St-Médard, Fédérale 1
Matthieu Smaili : RCT, Top 14
Antoine Zeghdar : France 7
Simon Moretti : arrêt
Eneriko Buliruarua : USAP, Top 14
Schlienger : Auch, Nationale 2
Devaux : USAP, Top 14
Drie : La Seyne, Nationale 2
May : US Bressane, Nationale 1
Beaudon : La Seyne, Nationale 2
Dridi : Brive, PRO D2
Cutayar : Monaco, Fédérale 2
Loudet : arrêt

Seulement 11 joueurs encore pros

Et aussi Rayan Rebbadj (RCT, Top 14), Luca Favières (La Ciotat, R2), Bastien Raynaud (Saint-Jean-en-Royans, Fédérale 1)...

11 évoluent encore aujourd'hui à niveau professionnel, tandis qu'ils ne sont que 3 à évoluer encore au RCT. Puisqu'on rappelle que l'enfant du club Melvyn Jaminet évoluaient à l'USAP en Espoirs. 

