TOP 14. Jaminet out, Domon absent…et si Ferté devenait l’homme du moment pour le RCT ?

Fracture pour Meylvin Jaminet : Mathis Ferté s’avance. Le jeune arrière ou ailier a une occasion en or de marquer des points, voire de s’imposer.

Un coup dur pour le RCT : Jaminet opéré

Melvyn Jaminet ne rejouera pas tout de suite. Sorti dès la 22e minute lors de la défaite du RCT à Édimbourg (33-20) dimanche dernier en Champions Cup, l’arrière international a été opéré de la main droite en début de semaine. Touché dans des circonstances encore floues, l’ancien Toulousain souffre d’une fracture, comme le redoutait Pierre Mignoni après la rencontre.

"L'absence de Jaminet n’est pas anodine : on parle d’un redoutable buteur et vrai patron du jeu au pied."

Sa durée d’indisponibilité n’a pas encore été communiquée officiellement, mais il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un vrai coup dur pour Toulon, déjà privé de Marius Domon, lui aussi blessé… à une main. VIDEO. Mathis Ferté fait l’unanimité au RCT : Dumortier déposé, Wainiqolo impuissant, le jeune crack frappe encorePrivé de ses deux arrières de métier (Jaminet et Domon), le RCT va devoir revoir sa copie et miser sur des profils plus polyvalents.

Qui pour saisir l'opportunité ? Mathis Ferté en embuscade

Et si l’opportunité profitait à Mathis Ferté ? L’ex-Briviste, arrivé cet été au RCT, a déjà porté le numéro 15 à deux reprises cette saison (face à Lyon et Montauban). Titulaire à 90 % des matchs du début de saison, il monte en puissance. Encensé par le staff et les supporters, le jeune joueur (21 ans) vit un rêve éveillé sur la Rade. Mais pour confirmer, il devra franchir un cap : être décisif quand l’équipe est en difficulté.

Contre Édimbourg, Ferté a été discret (9 mètres parcourus, 2 ballons touchés). Mais on l’a vu brillant contre Montauban avec un essai à la clé et une grosse activité défensive. S'il est titularisé à l’arrière contre Bath ce dimanche, ce sera un test grandeur nature. Et une vraie opportunité de marquer des points avec un profil différent de celui de Jaminet. VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s’est découvert un (autre) bolide avec Mathis FertéCe qui fait (aussi) la force de Ferté, c’est sa polyvalence. Il a déjà joué ailier, arrière, demi de mêlée et centre depuis ses débuts. Cette saison, il a même été aligné à trois postes différents en seulement 10 matchs. Une aubaine pour Toulon, qui peut l’utiliser comme un “joker de luxe”. Mais il a sans doute d'autres objectifs.

"Un bon mois de décembre, et son nom pourrait aussi arriver aux oreilles de l'encadrement du XV de France."

Connaissant Galthié et ses adjoints, ils ont très certainement déjà un oeil sur lui. Il y a certes déjà du monde à l'aile et à l'arrière, mais il pourrait s'inviter chez les Bleus dans un avenir proche en vue du Mondial 2031 aux USA. Le voir à l'œuvre lors de la Nations Cup ne serait pas une surprise. Surtout, ce serait l'occasion de le tester au plus haut niveau.

Une chance pour s'imposer

Mais avant de penser à l'équipe de France, l’absence prolongée de Jaminet pourrait rebattre les cartes pour la suite de la saison à Toulon. Ferté a une occasion en or de s’imposer comme un titulaire en puissance. Et pas seulement un joueur qui bouche les trous. Il faut aussi rappeler que le RCT est toujours privé d'un autre Tricolore, Gabin Villière. L'ancien septiste n'a pas été épargné par les blessures, mais on connaît son tempérament. TOP 14. ''Je veux être un chien qui se bat pour le maillot'' : Mathis Ferté débarque à Toulon avec les crocsEt on imagine déjà qu'il mettra les bouchées doubles pour retrouver sa place. A Ferté de ne pas lui faciliter la tâche en répondant aux attentes et aux exigences du staff varois. Pour ça, performer en Champions Cup est la meilleure des occasions. Surtout après un match aussi discret que la semaine passée. Avec sa vista, ses cannes et sa fougue, il a tout pour être l'un des chouchous de Mayol.