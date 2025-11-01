VIDEO. Mathis Ferté fait l’unanimité au RCT : Dumortier déposé, Wainiqolo impuissant, le jeune crack frappe encore

Mathis Ferté, encore brillant contre Lyon, a signé un superbe essai à Mayol. Après son doublé à Toulouse, le jeune arrière confirme : il a tout d’un grand.

Toulon s'est largement imposé face à Lyon ce samedi en ouverture de la 10e journée de TOP 14. Les Varois n'ont pas fait les choses à moitié en inscrivant 8 essais. Une victoire qui s'est dessinée dans le second acte à la faveur d'une main mise des locaux sur le ballon. Ils ont aussi profité de l'indiscipline des visiteurs.

Serin dynamite

Une rencontre marquée par la performance de Baptiste Serin. Le demi de mêlée a été décisif sur plusieurs essais du RCT. Véritable dynamiteur, sa vista, ses cannes et son jeu au pied ont fait la différence.

“Baptiste Serin, dynamiteur du match, a été salué par tous.”

Une performance saluée par un titre honorifique de joueur du match. Mais aussi par les supporters sur les réseaux sociaux. Et qui ne fait que rajouter de l'eau au moulin de ceux qui militent pour que l'ancien joueur de l'UBB soit appelé par Marcoussis par le sélectionneur du XV de France. Pour l'heure, Lucu ou encore Le Garrec sont devant lui dans l'esprit de Galthié en l'absence du taulier, Antoine Dupont.

Mathis Ferté impressionne encore

Outre Serin, un autre joueur pétri de talent a fait parler de lui ce samedi sur le pré de Mayol. Un joueur qui devrait à n'en pas douter goûter au maillot de l'équipe de France dans un futur proche malgré l'énorme concurrence chez les 3/4.

Ce joueur, c'est Mathis Ferté. Auteur d'un doublé la semaine dernière à Toulouse, l'ancien joueur de Brive a encore brillé pour son sixième match sous ses nouvelles couleurs. Chacune de ses prises de balle ont amené du danger dans la défense lyonnaise.

Malgré son jeune âge, 21 ans, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et de porter le cuir. Une envie qui a été récompensée en fin de partie par un sublime essai. Servi en bout de ligne, celui qui était aligné à l'arrière, a joué au pied pour lui-même, pris de vitesse Ethan Dumortier avant de récupérer l'ovale devant la ligne de craie.

“Mathis Ferté, une étoile montante à surveiller de près.”

L'excellente défense de Wainiqolo, auteur lui aussi d'un essai pour le LOU, n'a pas empêché Ferté de pointer dans l'en-but. Un troisième essai en deux matchs et une activité qui parlent bien évidemment en sa faveur alors que le RCT fait face à plusieurs blessés dans sa ligne d'attaque. Et notamment à l'arrière avec les absences de Jaminet de Domon.

