TOP 14. Vent de panique sur la Rade : Et si Kyle Sinckler quittait le RCT l'été prochain ?

Vraie info ou annonce faite pour semer le trouble et faire monter les enchères en vue d'une éventuelle prolongation ? Voilà en tous cas une actu qui ne va pas plaire aux supporters du RCT.

Il faut croire que ses hématomes auriculaires ont dû siffler, ce mardi. Alors qu'on louait son incroyable performance face à Bath lors de la 2ème journée de Champions Cup, voilà que le Daily Mail sortait dans la foulée une information qui n'allait pas plaire aux supporters du RCT.

Un Lion au milieu de la jungle : comment Kyle Sinckler a-t-il époustouflé Mayol en Champions Cup ?

Selon le réputé média anglais, le Lion britannique songerait à quitter la Rade prématurément. Et ce afin d'être éligible avec l'Angleterre, en vue de la Coupe du monde 2027 qui se jouera en Australie.

Newcastle et Bath sur le coup ?

Lié avec le RCT jusqu’en juin 2027, Kyle Sinckler pourrait ainsi ne pas aller au bout de son contrat avec le club au muguet.

Même s'il faudrait évidemment pour cela que l'un des clubs qui le courtise (on parle de Newcastle ou Bath) rachète sa dernière année de contrat - qui s'élèverait à près de 500 000 euros - et que le RCT accepte de libérer celui qui, dans les grands jours, demeure toujours l'un des meilleurs piliers droits de la planète.

TRANSFERT. Toulon frappe fort : Albornoz : le profil idéal pour mener le RCT vers les sommets ?

Arrivé en France en 2024 en provenance de Bristol, le cubique droitier (1m83 pour 122kg) a très vite séduit les supporters varois par ses performances abrasives, puis déclaré sa flamme à Toulon.

Joueur majeur de l'effectif de Pierre Mignoni, ses envies de départ poseraient un gros problème au RCT en vue de la suite, si elles se confirmaient.

À moins que cette annonce d'un média britannique ne soit uniquement sortie pour semer le trouble et faire monter les enchères en vue d'une éventuelle prolongation. Ce qui existe aussi aujourd'hui, dans le monde du rugby...