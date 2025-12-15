 Vidéo. Johnny Hallyday, slip et guitare : l’hommage de Mickaël Ivaldi à son idole

Il vient de raccrocher les crampons après 15 ans au plus haut niveau. Mickaël Ivaldi n’est pas qu’un talonneur hors pair, c’est aussi un vrai showman.

"Vivre pour le meilleur", voilà un adage qui colle parfaitement à la personnalité de Mickaël Ivaldi, fraîchement retraité des terrains à bientôt 36 ans. Quinze saisons au plus haut niveau avec quatre des plus grosses écuries de notre championnat, le talonneur a toujours laissé un bon souvenir partout où il est passé.

Il a brillé à Montpellier, Lyon et surtout au Stade Français, avec qui il a atteint à deux reprises la phase finale du Top 14. Lors de sa première saison dans la capitale, il a même poussé la chansonnette, donnant naissance à une vidéo devenue culte.

Ses qualités de joueur sont indéniables, l’enfant de La Fosse-sur-Mer est un talonneur dur, reconnu pour son goût du travail de l’ombre et son engagement constant. Avec 258 rencontres de Top 14 à son actif, il a choisi, la saison dernière, de boucler sa carrière là où tout avait commencé, en 2010.

Sa vie sportive s’est longtemps déroulée dans le Rhône, où il était la figure de proue du paquet d’avants de Lyon, aux côtés de Thibault Privat ou Xavier Chiocci. Avec le LOU, il a disputé près de 140 matchs, dont 109 titularisations dans l’élite.

Mais Mickaël Ivaldi n’est pas seulement un joueur de talent. Reconnu pour son sens de l’humour et son énergie dans le vestiaire, il s’est fait une réputation de vrai bon vivant. David Attoub, alors entraîneur du LOU, confiait à L’Équipe : "Mickaël Ivaldi a un gros talent de danseur". Une première mèche allumée, qui mènera quelques années plus tard à un flagrant délit légendaire.

Joris Segond : "Mickaël Ivaldi grand fan de Johnny Hallyday"

Et la vérité éclata au grand jour, un soir de décembre 2022. Après la victoire des siens face à La Rochelle, auteur de son deuxième essai avec le Stade Français, Mickaël Ivaldi n’a pas pu s’empêcher de pousser la chansonnette.

Dernièrement, Joris Segond confiait à nos confrères de Rugby Magazine que Mickaël Ivaldi était, de loin, le meilleur danseur et chanteur du vestiaire parisien.

"Comme chanteur-danseur, on a Mickaël Ivaldi, grand fan de Johnny Hallyday. Les soirs de grand match, quand on gagne, il nous a déjà fait des chorégraphies dans les vestiaires. C’était à mourir de rire. À chaque fois, on le chambre, on lui demande de chanter du Johnny, il adore ça", soulignait l’actuel demi d’ouverture de Bayonne.

La preuve par l’image : Mickaël Ivaldi, déchainé, accompagné de deux guitaristes, met le feu aux vestiaires du Stade français.