15 blessés, 3 cadres préservés : un test extrême pour un Stade Rochelais totalement remanié

Des jeunes Rochelais face à l'épreuve du feu : une rencontre au Cap qui pourrait bien redéfinir les ambitions européennes du club.

18 absents au Stade Rochelais

Le Stade Rochelais s’envole pour Le Cap avec une infirmerie pleine à craquer : 15 joueurs indisponibles, une suspension, et 3 internationaux laissés volontairement au repos (Alldritt, Jégou, Niniashvili).

La liste des blessés fait froid dans le dos : Boudehent (genou), Bourgarit (pubalgie), Danty (genou), Haddad (côtes), Nowell (côtes), Seuteni (commotion), Le Garrec (cuisse), Lagivala (cheville), Skelton (cheville), Lavault (crête iliaque)… et bien d’autres. Un vrai casse-tête pour Ronan O’Gara avant d’affronter les Stormers, réputés pour leur densité physique, et vainqueurs de leur premier match face à Bayonne.

Quand la liste des blessés s'allonge, l'architecture même de l'équipe vacille.

Au-delà du simple volume d’absences, c’est l’architecture même du XV rochelais qui se retrouve bouleversée. Quand on ne peut pas aligner des éléments de ce calibre, ce sont les cinq colonnes du jeu maritime — conquête, collision, densité, agressivité défensive, leadership — qui s’effritent.

Peut-on surmonter un déplacement en Afrique du Sud avec une équipe diminuée ?

Le déplacement en Afrique du Sud demande habituellement un pack massif et une charnière bien huilée pour contrôler le tempo. Or, sans Le Garrec, sans Hastoy (suspension) et avec West encore diminué (ischios), le plan de jeu devra forcément être adapté. On pourrait donc voir La Rochelle miser davantage sur un jeu d’occupation, de pression au sol et sur des jeunes du centre de formation, déjà mis à contribution cette saison.

Un match contre les Stormers qui pourrait bouleverser les ambitions européennes.

Cette rencontre contre les Stormers n’est pas anodine : elle conditionne la suite de la campagne européenne. Une défaite lourde compliquerait grandement les ambitions rochelaises. Mais en ont-ils vraiment dans cette compétition cette saison ? Le premier match remporté à la maison contre Leicester les a mis dans de bonnes dispositions. On peut imaginer que les Rochelais vont jouer crânement leur chance. Le moindre point glané pourrait faire la différence.

Néanmoins, on sent que la priorité n'est pas forcément donnée à la coupe des nations. Les Maritimes ont seulement cinq succès au compteur en TOP 14. Et occupent la 10e place. Le top 6 n'est certes qu'à trois longueurs, mais le championnat cette saison est particulièrement relevé. On a le sentiment qu'il faudra batailler jusqu'à la dernière journée pour sécuriser la qualification. Or, les efforts consentis en Champions Cup pourraient se payer au printemps.

Une opportunité pour la jeunesse rochelaise : ?

La mise au repos d’Alldritt, Jégou et Niniashvili, elle, s’inscrit dans la logique de gestion : le staff ne veut pas sacrifier la saison pour un match à haute intensité physique. Mais cela accentue la sensation d’un groupe très, très jeune pour ce déplacement. Pour la jeune garde rochelaise, c’est LE moment.

Plusieurs joueurs vont vivre leur première grosse échéance européenne loin de Deflandre, avec un contexte hostile. Si certains se révèlent, La Rochelle pourrait y gagner une profondeur de banc inespérée. Mais ce week-end, l’équilibre collectif risque d’être fragile : moins de leaders, moins de repères, moins d’expérience internationale.

Cette hécatombe ainsi que le résultat de la rencontre pourrait forcer La Rochelle à revoir ses priorités : sécuriser le Top 14 avant de rêver à une nouvelle épopée européenne. Affronter ce profil d’équipe avec autant d’absents, c’est un peu comme aller chasser le buffle armé d'un Opinel : courageux, mais périlleux. Malgré les absents, La Rochelle n’a jamais manqué de cœur. Et parfois, c’est justement dans ces matchs-là que naissent les futures révélations.