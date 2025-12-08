Top 14. Hécatombe à l’arrière, Melvyn Jaminet absent, quelles options à l'arrière pour un RCT décimé ?

Privé de Marius Domon et Melvyn Jaminet, Toulon doit recomposer son arrière-garde. Une situation qui pourrait profiter à plusieurs prétendants au poste.

C’est bien évident que personne ne se réjouit de la blessure de Melvyn Jaminet, contractée ce week-end en Champions Cup face à Édimbourg (défaite 33-20). L’arrière international a été remplacé après seulement 20 minutes de jeu par Matéo Garcia sur la pelouse de l’Hive Stadium.

Indispensable au système de Pierre Mignoni depuis le début de la saison, Melvyn Jaminet devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Nos confrères de Midi Olympique rapportent qu’il souffrirait d’une fracture de la main.

Selon la gravité de sa blessure, Melvyn Jaminet pourrait être absent entre 8 et 12 semaines. Une terrible nouvelle, qui pourrait tout de même permettre à certains éléments d’emmagasiner du temps de jeu et de la confiance.

Les deux arrières du RCT souffrent vraisemblablement de la même blessure. Face à Toulouse, Marius Domon est sorti un peu avant l’heure de jeu, touché à la main. Les examens ont révélé une fracture avec déplacement osseux.

Si le jeune homme de 23 ans a récemment repris la course, son retour n’est pas attendu avant plusieurs semaines. Celui qui affiche le 10ᵉ meilleur taux de réussite au pied cette saison (85,7 %) a disputé sept rencontres de Top 14 depuis septembre.

Capable d’évoluer en 10 comme en 15, l'habituel "supersub", prend de plus en plus d’importance au sein de l’effectif. Mais c’est bien Melvyn Jaminet qui occupe le poste de numéro 15 depuis son arrivée à Toulon.

Cette année, l’ancien Toulousain est le meilleur réalisateur varois, avec 66 points inscrits en huit apparitions toutes compétitions confondues. L’un des meilleurs ratios du championnat, à quelques longueurs du tandem Ferté/Dréan, qui culmine respectivement à 30 unités chacun depuis septembre 2025.

Ces deux absences amputent donc le RCT de ses deux seuls arrières de métier au sein de l’effectif professionnel. Les options restent toutefois nombreuses… et particulièrement intéressantes.

𝐌𝐕𝐏 🔥



Vous l’avez élu sur l’application officielle du RCT, Mathis Ferté est votre Toulonnais du Match ! 🙌#ParceQueToulon pic.twitter.com/RHVyDK03QN — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) November 29, 2025

Mathis Ferté ou Matéo Garcia, Pierre Mignoni doit choisir

Les deux prétendants au poste sont connus, mais ce week-end, face à Édimbourg, c’est Matéo Garcia qui a occupé pendant plus d’une heure le rôle d’arrière, épaulé par les jeunes Mathis Ferté et Gaël Dréan.

L’ancien Bordelais de 23 ans s’est illustré lors de sept autres rencontres cette saison, toujours en tant qu’ouvreur. Pourtant, avec l’UBB lors des saisons précédentes, il a porté à trois reprises le maillot numéro 15, marquant même un essai face à Oyonnax lors de sa troisième saison chez les professionnels.

Au-delà de ces statistiques, Matéo Garcia est réputé pour sa précision dans le jeu au pied, une qualité pleinement compatible avec le plan de jeu de Pierre Mignoni.

Mais dans la course au poste, Mathis Ferté s’affirme lui aussi comme un candidat très crédible. Grâce à ses performances, il s’est imposé dans l’effectif varois, formant un duo redoutable avec Gaël Dréan, les deux hommes cumulant plus d’une douzaine d’essais.

Une réussite éclatante pour celui qui vit sa deuxième saison dans l’élite, et surtout sa première à Toulon. Il est l’un des joueurs les plus utilisés par le staff varois, ayant disputé l’intégralité des huit dernières rencontres.

Cette saison, Pierre Mignoni l’a aligné à deux reprises à l’arrière, et le petit Cadurcien a brillé en inscrivant trois essais en deux matches. Malgré son gabarit modeste, il fait parler ses appuis, ayant déjà parcouru près de 685 mètres balle en main depuis le début de l’année.

Avec Brive, il avait également disputé trente matchs avec le numéro 15 dans le dos.

Bref, deux profils bien différents. Pierre Mignoni devra trancher, d’autant que Toulon enchaînera dès le week-end prochain avec la réception de Bath pour sa deuxième sortie européenne.