Ces retours qui vont faire beaucoup de bien à la mêlée du XV de France en vue du 6 Nations 2026

Le 27 décembre est ciblé : Tatafu prépare son retour. Avec Atonio sur le pont, la mêlée française retrouve de la densité en vue du 6 Nations 2026.

Une date enfin cochée pour Tatafu

Blessé à la cheville depuis l’été, Tevita Tatafu (23 ans, 2 sélections) voit enfin l’issue du tunnel. Selon les informations du Midi Olympique, le pilier droit de l’Aviron bayonnais vise un retour à la compétition le 27 décembre, lors de la réception du Stade Français à Jean-Dauger.

"Le retour de Tatafu est loin d’être symbolique : il répond à une problématique très concrète de stabilité en mêlée fermée."

Une date anticipée depuis plusieurs semaines par le staff, soulagé de récupérer un élément majeur de sa première ligne. Bayonne a dû composer ces derniers mois avec les absences successives de Tatafu, Tagi ou encore Cormenier, perturbant lourdement l’équilibre de la mêlée ciel et blanc. Sans le Tricolore, c'est Emerick Setiano qui avait tenu la baraque, avec succès. Des performances qui avaient tapé dans l'oeil du sélectionneur.

La mêlée de Bayonne : une lutte pour la stabilité

En parallèle, le géant rochelais Uini Atonio devrait lui aussi retrouver les terrains dès ce week-end en Champions Cup face au Leicester. De bon augure avant le Tournoi des 6 Nations 2026.

Le retour de Tatafu est loin d’être symbolique : il répond à une problématique très concrète de stabilité en mêlée fermée. Son absence a forcé Bayonne à multiplier les adaptations : gestion fine des rotations et parfois perte d’impact dans les zones d’ancrage.

Avec Tatafu, l’Aviron retrouve une assise technique : un joueur jeune, puissant, mais surtout discipliné dans ses angles d'entrée — un détail qui change tout dans un championnat où la mêlée peut faire basculer un match.

Ce que ça change pour le XV de France

La quasi-simultanéité des retours de Tatafu et d’Atonio n’est pas anodine. Le pilier droit est probablement le poste le plus sensible aujourd’hui dans la construction des Bleus. Avec Atonio et Tatafu de nouveau sur pied, Fabien Galthié retrouve de la profondeur, là où les tests précédents avaient exposé les limites de la rotation.

"Avec Atonio et Tatafu de nouveau sur pied, Fabien Galthié retrouve de la profondeur."

Ajoutez la montée en puissance du Jaunard Régis Montagne, et la concurrence s’annonce enfin digne du niveau international. Mais ce dernier manque encore d'expérience et de vécu au niveau international. Il doit encore s'affirmer à un poste qui demande beaucoup de temps pour affiner sa technique.

On rappellera aussi que les Toulousains François Cros et Peato Mauvaka sont aussi attendus sur le pré au mois de décembre. Une bonne nouvelle pour le Stade mais aussi pour les Bleus. Lesquels pourront également compter sur Antoine Dupont, retour après 8 mois d'absence.

Un impact décisif pour Bayonne

Pour Bayonne, c’est un retour qui peut peser lourd dans la quête de qualification et de stabilité. L’Aviron a perdu beaucoup d’énergie à compenser ses absences en première ligne ; retrouver Tatafu pourrait permettre au groupe de mieux gérer ses temps faibles. Il n'était pas le seul joueur de première ligne à manquer à l'appel. Luke Tagi (cheville) est encore indisponible comme Pierre Castillon (cheville)