Selon le prophète Rassie Erasmus, cette équipe pourrait créer la surprise lors du Tournoi des 6 Nations 2026

Alors qu’il vient de battre quatre des six nations composant le Tournoi lors de la tournée d’automne, Rassie Erasmus se dit surpris par la sélection italienne.

Une chose est sûre, c'est que la suprématie de l’Afrique du Sud n’est désormais plus à prouver. Les champions du monde ont corrigé, tour à tour, quatre équipes majeures de l’hémisphère nord.

La France, l’Italie, le Pays de Galles et l’Irlande ont échoué face à l’ogre Springboks. Si le dernier résultat, face au Pays de Galles, fait office de bouquet final pour la sélection de Rassie Erasmus, les trois autres résultats se ressemblent.

Face à la France, l’Afrique du Sud l’emporte 32-17, encaissant trois points de plus que face à l’Italie (32-14). Enfin, l’Irlande, supposée meilleure que les deux autres nations citées précédemment, s’incline sur le score de 24-13 face aux Boks.

Des résultats qui permettent à Rassie Erasmus, le sélectionneur des Boks, de tirer un constat étonnant en vue du prochain Tournoi des Six Nations.

Il s'est engagé sur une pente très glissante, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, pour rappel, l'Italie est la sélection qui collectionne le plus de cuillère de bois de toute l'histoire du Tournoi des 6 Nations.

Ce trophée décerné à l'équipe terminant 6ᵉ au classement final est revenu près de 48 % du temps à l'Italie. Depuis sa première participation lors de l'édition de 2000, l'Italie a terminé 12 fois dernière.

Pourtant, le fantasque Rassie Erasmus a déclaré en conférence de presse après la rencontre face au Pays de Galles, que l'Italie figurerait parmi les meilleures lors du Tournoi des 6 Nations 2026.

"Je pense vraiment que l’Italie est une équipe très sous-estimée. Si je devais faire un pronostic, je pense que l’Italie sera soit deuxième, soit troisième du Tournoi des Six Nations", souligne Rassie Erasmus face à la presse.

Face à l'Italie, l'Afrique du Sud a pioché avant de trouver la faille

Et cette déclaration n’a rien de hasardeuse, car son équipe s’est retrouvée face à une excellente sélection italienne. À la mi-temps, seulement sept points séparent les deux équipes. Dès la 10ᵉ minute, l’Afrique du Sud perd son deuxième ligne, Franco Mostert. Pire encore, les Sud-Africains ne trouvent la faille qu’à partir de la 33ᵉ minute, grâce au pied d’Handré Pollard.

Rien d’anormal pour Rassie Erasmus, qui évoque même la bonne forme de cette sélection transalpine : "Pour moi, cette équipe est sur une vraie dynamique ascendante au vu de ce que nous avons vécu contre elle", soulignait-il.

Face aux hommes de Gonzalo Quesada, il a fallu attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour sceller le succès sud-africain, grâce aux essais de Grant Williams et Ethan Hooker.

Si le terme "pente ascendante" paraît parfaitement approprié pour qualifier la dynamique de la sélection italienne, il est bon de rappeler que le bilan de cet exercice n’est pas du même avis. Cette année, l’Italie n’a remporté que trois matchs, pour sept défaites.

Même si les écarts se réduisent, seules l’Australie, le Chili et le Pays de Galles ont perdu face à l’Italie en 2025. Un bilan qui rappelle celui de l’année 2022, avec quatre victoires pour sept défaites.

Pire en 2023, les Italiens ont connu aussi plus de défaites que de succès, ne remportant que quatre matchs contre neuf défaites.

Mais l’année 2024 semble avoir amorcé cette dynamique positive. Les Italiens ont remporté cinq matchs face à la Géorgie, aux Tonga, au Japon, au Pays de Galles et à l’Écosse. Mieux encore, ils ont obtenu le match nul face au XV de France sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Les binationaux, la formule qui a tout changé pour l'Italie

Fort d’une profondeur d’effectif retrouvée, l’Italie s’est concocté un XV tout à fait compétitif. Parmi les joueurs ayant défié l’Afrique du Sud, dix évoluent dans les meilleures divisions européennes.

À l’instar d’Ange Capuozzo, pierre angulaire de cette équipe, d’autres binationaux ont répondu favorablement à l’appel du sélectionneur italien. D’ailleurs, ils étaient six face aux Boks : Ange Capuozzo (France), Louis Lynagh (Australie), Ignacio Brex (Argentine), Monty Ioane (Australie), Stephen Varney (Pays de Galles) et Martin Page-Relo (France).

Une formule intéressante, puisque l’Italie ne bénéficie pas encore pleinement de la culture rugby de ses voisins, seuls le Benetton Trévise et les Zebre de Parme évoluent en United Rugby Championship.

Depuis 2010, Trévise évolue en dehors du championnat italien. En 2012, les Zebre de Parme rejoignent également cette division, devenant la deuxième franchise de rugby italienne.

Trévise s’est même hissé jusqu’en huitièmes de finale de la Champions Cup face à Castres la saison dernière, s’inclinant de justesse sur la pelouse des Tarnais (39-37).

