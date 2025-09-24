6 Nations. France-Irlande : les Bleus obtiennent un atout précieux pour gérer la préparation express du choc

Le XV de France jouera dès le 5 février. Un jeudi. Pour optimiser la prépa, un avenant à la convention FFR/LNR permettra de garder 28 joueurs le week-end précédent. Un vrai bonus.

Le XV de France débutera le Tournoi des 6 Nations 2026 avec un choc XXL face à l’Irlande, le jeudi 5 février. Une date inhabituelle qui a obligé la FFR et la LNR à ajuster leur copie. TOP 14 vs XV de France : les Bleus bousculent le calendrier du rugby pro

Le Comité Directeur de la FFR a validé un avenant important à la convention entre les deux instances pour permettre une meilleure préparation des Bleus.

Un jeudi qui change tout dans le rugby

Jouer un jeudi, ce n’est pas anodin. Cela signifie 4 jours de préparation en moins par rapport à une ouverture classique du Tournoi. Pour répondre à cette contrainte, les Bleus pourront conserver 28 joueurs (au lieu de 23) lors du week-end précédent, sans qu’ils soient rendus à leur club dès le dimanche soir. Une exception salutaire dans un calendrier toujours plus dense.

"Une date inhabituelle qui a obligé la FFR et la LNR à ajuster leur copie."

Ce compromis entre la FFR et la LNR n’était pas gagné d’avance. Mais la volonté de mettre l’équipe de France dans les meilleures dispositions a prévalu. Les clubs professionnels, via la LNR, ont accepté de faire un pas en avant, conscients de l’importance du rendez-vous face au XV du Trèfle.

Un match crucial dès l’ouverture : pourquoi l'Irlande ?

L’Irlande, c’est du très lourd. Et débuter un Tournoi par un tel affrontement, qui plus est un jeudi soir en prime time, impose une montée en régime express. Ce dispositif permettra au staff tricolore d’avoir un groupe élargi, de gérer les charges et de peaufiner les détails sans sacrifier de joueurs clés.

"Une décision de bon sens, qui montre que les intérêts du XV de France peuvent encore trouver écho dans les étages du rugby pro."

Une décision de bon sens, qui montre que les intérêts du XV de France peuvent encore trouver écho dans les étages du rugby pro. Maintenant, à Fabien Galthié et son staff de transformer ce coup de pouce en victoire.

La revanche irlandaise : un défi pour les Bleus

Les Irlandais n'ont certainement pas oublié la défaite de l'an passé à Dublin devant leur public. Un succès tricolore magistral qui a propulsé le XV de France vers la victoire dans le Tournoi. Tout en privant l'Irlande d'un formidable triplé. Revanchards, ils auront à cœur de rendre la monnaie de leur pièce aux Tricolores. RUGBY. Gabin Villière out pour plusieurs mois et forfait pour la tournée de novembre avec le XV de France