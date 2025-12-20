Un 3e Clermontois dans la liste premium du XV de France avant le Tournoi ? Ce n’est pas une surprise

Clermont place trois joueurs dont Tixeront dans la liste premium du XV de France. Un signal fort pour l’ASM, entre reconnaissance sportive et enjeu stratégique.

La Montée en Puissance de l'ASM : Une Révélation

La nouvelle liste “premium” du XV de France aurait été dévoilé par la LNR. Trois joueurs de l’ASM y figureraient : le demi de mêlée Baptiste Jauneau, le pilier Régis Montagne et désormais le 3e ligne Killian Tixeront. Une information révélée par La Montagne, qui confirme la montée en puissance de la jeune garde clermontoise dans le paysage national, même sans convocation immédiate chez les Bleus.

L'ASM affiche une stratégie tournée vers l'avenir avec sa nouvelle génération.

Killian Tixeront, troisième ligne de 23 ans, aurait intégré ce groupe élargi après avoir participé à deux des trois test-matchs de juillet face à la Nouvelle-Zélande. Cette présence ne garantit pas une sélection, mais elle compte lourd dans la structuration des effectifs. Chaque joueur “premium” permet à son club de bénéficier d’un crédit de 180 000 euros dans le calcul du salary cap. Un détail ? Pas vraiment, surtout dans un Top 14 toujours plus contraint économiquement. RUGBY. Killian Tixeront : L’Ascension d’un talent silencieux mais indispensable

Pourquoi Tixeront coche toutes les cases

Formé à Clermont, passé par Martres-de-Veyre, Tixeront est l’archétype du troisième ligne moderne. Mobile, endurant, propre techniquement, il est capable d’enchaîner les tâches comme un trois-quarts tout en assurant le sale boulot. Leader de l’alignement, vice-capitaine, il affiche déjà une vraie maturité rugbystique.

Tixeront, le modèle du troisième ligne moderne, un atout maître pour l'ASM.

Ses stats parlent pour lui : activité défensive constante, efficacité au plaquage, capacité à franchir et à se proposer dans le jeu de transition. Un profil rare, dans la lignée des Bonnaire, Magne ou Lapandry, référence maison.

Une prolongation qui tombe à point nommé

Ce n’est pas un hasard si cette annonce intervient alors que Tixeront a récemment prolongé avec l’ASM jusqu’en 2028, avec une option jusqu’en 2029. Après Jauneau et Darricarrère, Clermont verrouille ses cadres de demain. Le message est clair : le projet sportif s’articule autour de cette génération montante, appelée à porter le club sur la durée, en Top 14 comme en Europe. TOP 14. ''C’est Masterclass'' : Urios s’enflamme pour Killian Tixeront, qui prolonge à ClermontSportivement, l’ASM sécurise un leader de terrain et un symbole de sa formation. Financièrement, la présence de trois joueurs “premium” offre une bouffée d’oxygène dans la gestion du salary cap. Pour les Bleus, Tixeront reste dans le radar, sans pression immédiate. Il continue sa progression, accumule du temps de jeu et de l’expérience, tout en restant connecté aux exigences du haut niveau international. Une gestion intelligente, dans la continuité du modèle mis en place par le staff et la direction.

Avec Tixeront, l'ASM mise sur l'avenir en toute sérénité.

Avec trois joueurs “premium”, l’ASM avance ses pions, patiemment. Pas de coups d’éclat, mais une trajectoire claire : former, faire grandir et bâtir sur le long terme. Et si l’avenir des Jaune et Bleu passait, justement, par cette génération-là ?