TOP 14. ''C’est Masterclass'' : Urios s’enflamme pour Killian Tixeront, qui prolonge à Clermont

L’ASM verrouille l’un de ses joyaux : Killian Tixeront, troisième ligne formé au club et déjà international, prolonge pour deux saisons (+1 en option).

L’ASM continue de miser sur sa jeunesse. Après les prolongations de Baptiste Jauneau et Léon Darricarrère, c’est au tour de Killian Tixeront, 23 ans, de s’engager pour deux saisons supplémentaires (plus une en option) avec son club formateur. Soit jusqu'en 2028. Une signature symbolique pour le troisième ligne, vice-capitaine et déjà incontournable du projet clermontois.

« L’enfant de Clermont »

Formé à l’ASM, international tricolore à 3 reprises, Tixeront incarne la relève auvergnate. Christophe Urios ne tarit pas d’éloges sur son numéro 8 via le site du club : « Killian est l’enfant de Clermont, c’est un vrai leader qui a fait ses preuves avec les jeunes, les sélections nationales et s’affirme aujourd’hui avec le groupe. Il a ce truc en lui ! Évidemment, il faisait partie de nos priorités et nous sommes très heureux de le voir suivre le projet du club dont il sera l’un des acteurs majeurs. » RUGBY. Killian Tixeront : L’Ascension d’un talent silencieux mais indispensable

Un profil moderne et précieux

Avec déjà plus de 80 matchs pros à son actif, Tixeront s’impose comme un joueur complet, capable de couvrir un large spectre de tâches. Urios le compare à des références clermontoises : « C’est vraiment le profil du troisième ligne moderne. Il a les capacités physiques d’un trois-quarts, cela lui permet de multiplier les tâches et d’être dans la lignée des grands joueurs de transition que le club a connus avec les Bonnaire et Lapandry. »

Un statut qui ne doit rien au hasard. Élégant balle en main, leader de l’alignement, terriblement mobile, le Clermontois est déjà considéré comme un maillon fort du projet ASM. « C’est Masterclass ! » sourit Urios.

Un symbole pour le territoire

Pour le président Jean-Claude Pats, cette prolongation dépasse le simple cadre sportif : « Killian est un exemple de réussite de la formation sur le territoire et nous sommes très heureux et fiers de le voir poursuivre sa carrière à nos côtés. (…) Il est surtout un enfant de la Région, de notre territoire, qui a grandi en soutenant l’ASM et en défend aujourd’hui ses couleurs avec la détermination et le talent que nous lui connaissons. »

L’avenir déjà en marche

Avec Jauneau, Darricarrère et Tixeront, pour ne citer qu'eux, l’ASM a fait de sa génération montante la pierre angulaire de son avenir. « Ils sont en train d’assumer les responsabilités que nous leur confions parce qu’ils sont, comme je le dis depuis longtemps, l’avenir de l’ASM », conclut Urios.

Un avenir qui s’écrit avec ses jeunes leaders. Et dans cette histoire, Tixeront sera bien l’un des visages majeurs de la reconstruction clermontoise.