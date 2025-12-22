Un dernier défi à 38 ans ? C'est oui pour Maxime Machenaud qui ne semble pas encore rassasié

Figure emblématique du club et cadre du vestiaire depuis de nombreuses saisons, le doute s’installe quant à la poursuite de son aventure avec Bayonne.

Avec seulement quatre petits matchs de championnat cette saison, il est difficile de mesurer pleinement le poids de ce joueur dans l’effectif de Bayonne. Pourtant, fort d’une grande expérience au plus haut niveau, ce demi de mêlée reste un véritable leader du vestiaire basque.

Sa réputation n’est plus à faire : champion de France avec le Racing 92 il y a dix saisons, il a rejoint l’ambitieux projet incarné par Grégory Patat, contribuant au retour de Bayonne en phase finale du Top 14.

Lourdement blessé cette saison et avec un âge avancé, les discussions avec son club ne semblent pas en faveur d’une prolongation.

Ce serait une fin bien amère si cette rumeur se confirmait pour Maxime Machenaud et Bayonne. Victime d’une rupture du ligament croisé sur la pelouse de Pau en octobre dernier, il est annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison.

Actuellement en cours de rééducation, il est en fin de contrat en juin 2026, et la perspective d’un départ prend de plus en plus d’ampleur, selon le journal local Sud Ouest. La crise en interne se poursuit, et l’organigramme du club devrait évoluer l’année prochaine.

Dans ce contexte, il a été proposé au demi de mêlée international français, déjà 38 fois sélectionné, de devenir entraîneur. À 37 ans et après une blessure sérieuse, il est difficile de prédire sa forme à son retour, même si le joueur semblait toujours en grande forme malgré son âge.

Mais cette proposition ne semble pas encore convenir au compétiteur qu’est Maxime Machenaud, son avenir reste donc en suspens. Quelle écurie pourrait accueillir cet expérimenté demi de mêlée en cas de départ de Bayonne ?

299 matchs de Top 14 en 16 saisons pour Maxime Machenaud

C’est une statistique qui donne le vertige, Maxime Machenaud n’a pas encore dépassé la barre symbolique des 300 matchs de Top 14. En 299 rencontres, le demi de mêlée a inscrit la bagatelle de 1 111 points dans l’élite française.

Sa régularité au plus haut niveau en inspire plus d’un, et sa venue au Pays Basque n’a rien d’un hasard. Il y a en effet la lourde tâche de former l’avenir, comme il l’a déjà fait avec Nolann Le Garrec au Racing 92.

Prolongé récemment, Baptiste Tillolles est considéré comme le futur numéro 9 de Bayonne. Il devrait prendre encore plus d’importance après la blessure de son mentor et celle de Baptiste Germain.

Si Herschel Jantjies tient plus que jamais la barre au poste de titulaire, il est difficile d’envisager un avenir propice pour Maxime Machenaud dans cet effectif. Affaire à suivre…

