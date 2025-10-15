TOP 14. « J’ai pensé fin de carrière », Bayonne perd Maxime Machenaud pour de très longs mois
Le verdict est tombé pour Machenaud : rupture des croisés, entorse sévère… Mais à 36 ans, le Bayonnais ne veut pas tourner la page. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Terrassé par une rupture des croisés, Maxime Machenaud refuse la fatalité. À 36 ans, le demi de mêlée bayonnais veut prouver qu’il a encore des pages à écrire — et des ballons à distribuer.

Le coup est dur pour l’Aviron Bayonnais et surtout pour Maxime Machenaud. Le joueur de 36 ans a dévoilé ce mardi sur Instagram la nature exacte de sa blessure, survenue face à Pau samedi dernier en TOP 14.Mal en point, ce bastion du rugby français va-t-il quitter la poule unique et s’enfoncer dans le rugby amateur ?Mal en point, ce bastion du rugby français va-t-il quitter la poule unique et s’enfoncer dans le rugby amateur ?Le demi de mêlée souffre « d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, d’une entorse du ligament latéral interne de grade 3, ainsi que d’une entorse à la cheville ». Un diagnostic lourd auquel le demi de mêlée s'attendait.

« J’ai pensé fin de carrière »

Sur son compte Instagram, le Bayonnais s’est livré avec émotion, sans filtre :

Ma réaction a été extrême parce que j’ai pensé fin de carrière. À 36 ans, c’est sûr, je ne suis plus au début de ma carrière. Mais croyez-moi, je ne suis pas à la fin, pas prêt à tourner la page et pas prêt à arrêter.

Des mots forts, qui traduisent toute la rage de vivre et la passion intacte du joueur, ancien international (38 sélections avec les Bleus). Machenaud, bientôt 37 ans, n’a jamais été du genre à baisser les bras, et cette fois encore, il compte défier les pronostics.

Un défi XXL pour revenir avant la fin de saison ?

S’il devra observer plusieurs mois d’arrêt, l’ancien Racingman refuse d’entendre parler de retraite. « Je me lance le défi de revenir avant la fin de la saison et de ne pas arrêter ma carrière cette année car il n’en était déjà pas question avant cette blessure. » Un message reçu cinq sur cinq par la communauté bayonnaise, qui n’a pas tardé à lui témoigner tout son soutien.

« J’aime trop ce sport »

Machenaud conclut avec des mots qui résument toute sa carrière : « J’aime trop ce sport, j’aime trop ce terrain, et j’ai encore, je le sens, de belles aventures humaines et sportives à vivre. (…) Le défi est grand, mais je suis prêt. Et c’est ce qui m’a toujours fait avancer. »TOP 14. Top 14. À Bayonne, la série noire prend une tournure inquiétanteTOP 14. Top 14. À Bayonne, la série noire prend une tournure inquiétanteLe Bayonnais n’a peut-être pas joué son dernier match. Et s’il parvient à revenir avant la fin de la saison, ce serait une sacrée preuve de résilience et de courage. En souhaitant pour lui que l'Aviron aille le plus loin possible.

