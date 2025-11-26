TOP 14. 1m95 pour 120kg : le gros coup de Pau avec ce rugueux 2ème ligne aux 6 sélections en équipe de France

D'après les informations de L'Equipe, le 2ème ligne de 28 ans va prendre la route du Béarn et de la Section Paloise, la saison prochaine.

Quitter l'actuel 3ème pour le 2ème du Top 14, c'est un choix que devrait faire Baptiste Pesenti. D'après les informations de L'Equipe, le 2ème ligne de 28 ans va prendre la route du Béarn et de la Section Paloise, la saison prochaine.

Malgré la concurrence d'autres clubs comme Bayonne (qui se positionne à peu près sur tout le marché), Pau a été le plus convaincant, fort de son début de saison canon. Ce qui doit permettre à Pesenti de s'engager pour un contrat longue durée.



Un ancien du Béarn

Au-delà du projet intéressant et de l'identité forte véhiculée par Sébastien Piqueronies, il faut dire que ce solide 2ème ligne (1m95 pour 120kg) connaît bien le club béarnais pour y avoir été lancé en Top 14, alors qu'il était pensionnaire du centre de formation.

Puis, le Jurassien avait rejoint le Racing 92 en 2021, avant de s'engager chez le voisin du Stade Français. Malgré un souhait de la direction parisienne pour prolonger celui qui à connu des hauts et des bas durant son aventure à Jean-Bouin, le deuxième-ligne international du club parisien (28 ans, 6 sélections) va donc retourner au Hameau avec un autre statut.

Une recrue bien ciblée et axée sur l'identité du club, qui permettra aussi aux coéquipiers d'Emilien Gailleton de densifier leur 8 de devant, déjà renforcé par les venues des Pumas Montoya et Isa cette saison.



On parle ici d'un 2ème ligne international (6 capes), qui s'était révélé lors la première "Autumn Nations Cup", en 2020, lors de 2 rencontres face à l'Italie et l'Angleterre. Joueur impactant, notamment en défense, Pesenti aime impacter ses adversaires la ferraille à grands coups d'épaule, aussi bien que ferrailler au près.

Dans la lignée des deuxièmes lignes d'antan, bandeau vissé sur la tête, celui qui est passé par le centre de formation du MHR possède un profil plutôt rare, parmi les Français du Top 14. Quoique toujours peu indiscipliné, le colosse de St-Claude (club champion de France de Fédérale 3 la saison passée) réalisait probablement son meilleur début de saison dans la capitale, avec huit rencontres disputées jusqu'ici, dont sept comme titulaire et deux essais inscrits.



D'où l'intérêt de la Section Paloise, aussi. 5 ans plus tard, la poutre de la mêlée du Stade Français va donc retrouver Pau. Mais pour aspirer à bien plus qu'un maintien, cette fois-ci...