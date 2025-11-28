Dupont relance la machine, les visiteurs s’imposent : nos pronostics pour la 11e journée de TOP 14

Le Top 14 reprend ses pleins droits pour la 11ᵉ fois de la saison, et selon nous, deux équipes vont s'imposer à l'extérieur.

Alors que la trêve approche doucement, les 14 équipes de l’élite française retrouvent le terrain pour un nouveau week-end de joutes. Cette semaine, particulière, fait suite à une période internationale, mais elle a surtout été marquée par une information capitale : le retour d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain.

Si cette nouvelle concerne principalement la rencontre face au Racing 92, sept autres matchs se dérouleront parallèlement à cet événement national. Et vous pouvez compter sur le Rugbynistère pour ne rien manquer.

Deux victoires à l’extérieur, une déculottée jusqu’à l’essai d’Antoine Dupont… Pas besoin de boule de cristal, il suffit du flair de notre équipe.

De retour de la Tournée d’automne avec le XV de France, les internationaux de Bordeaux auront à cœur de faire le job face à Montpellier en ouverture de cette 11ᵉ journée de Top 14.

Vexés de ne pas avoir pu éviter le revers face à Pau, Maxime Lucu, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey auront l’occasion d’effacer cette défaite subie à Chaban-Delmas lors du week-end de doublon.

Montpellier, renversé par Clermont à domicile, devra affronter un Bordeaux efficace hors de ses bases, fort de deux succès consécutifs à l’extérieur. La meilleure défense du championnat devra se montrer au niveau pour ne pas mettre son équipe en difficulté.

Pronostic : Victoire de Bordeaux (bonus pour Montpellier)

Cette rencontre a tout d’un match fermé, car le résultat, précieux pour les deux équipes, pourrait influencer le classement du Top 14 jusqu’à la fin de la saison. Clermont est 11ᵉ avant le coup d’envoi face à Paris, actuellement 3ᵉ du championnat.

Tout porte à croire que les hommes de Christophe Urios peuvent viser le haut du tableau, car la situation en bas du classement est relativement simple : les deux derniers sont loin du reste du championnat, avec peu de risque de se mettre en difficulté pour le maintien cette saison.

Fort de l’énergie insufflée par son entraîneur et d’une souveraineté à domicile retrouvée, Clermont devrait s’en sortir face au Stade Français, mais dans la douleur. En face, le club parisien peut compter sur l’un des meilleurs marqueurs du championnat, le jeune Noah Néné, orphelin de son compère Peniasi Dakuwaqa. Cette absence pourrait peser, au vu de la forme actuelle de Néné (5 essais lors de ses 5 derniers matchs).

Pronostic : Victoire de Clermont (bonus pour le Stade Français)

L’issue de cette rencontre ne fait guère de suspense : Bayonne, fort d’une souveraineté certaine à domicile face à n’importe quel cador du championnat, devrait de nouveau imposer sa loi samedi face à Lyon.

Pas vraiment convaincants lors de leur seul succès à l’extérieur cette saison contre Montauban, les Rhodaniens risquent fortement de subir un nouveau revers à Jean-Dauger. Les Lyonnais encaissent en effet au moins 30 points hors de leur base cette année, un paramètre qui pourrait peser lourd.

Pronostic : Victoire de Bayonne (bonus pour Bayonne)

Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ? Castres ne fera pas de cadeau à Perpignan avant les fêtes

Les Castrais, forts de leur succès sur la pelouse de La Rochelle, ont une réelle occasion d’enclencher une dynamique à l’approche des fêtes de fin d’année. Moment charnière pour eux, puisqu’ils disputeront ensuite la Champions Cup lors des deux prochains week-ends.

Même s’ils ont bien figuré la saison passée dans cette compétition, il faut reconnaître que la dynamique actuelle est moins favorable. Aucun faux pas ne leur est donc autorisé en championnat, sous peine de se détacher de la course au Top 6.

Et c’est Perpignan qui pourrait faire les frais de cette équation, bon dernier du Top 14, les hommes entraînés par Laurent Labit devront patienter avant d’ouvrir leur compteur de victoires cette saison.

Pronostic : Victoire de Castres (bonus pour Castres)

Les Toulonnais vont évidemment faire respecter la logique, comme toutes les autres équipes qui ont reçu Montauban cette année. D’ailleurs, la dernière fois que Montauban s’était déplacé dans le Var, Toulon l’avait emporté de 11 unités, en janvier 2010.

Une chose est sûre : les hommes de Pierre Mignoni ne manqueront pas de prendre des points avant leur déplacement sur la pelouse de Bordeaux lors de la prochaine journée de Top 14.

Pronostic : Victoire de Toulon (bonus pour Toulon)

Un Toulouse 4 étoiles renvoie le Racing 92 bredouille

Certainement la rencontre la plus attendue de cette 11ᵉ journée, et pour cause : neuf mois après sa blessure, Antoine Dupont fera son retour au Stade Ernest-Wallon pour défier le Racing 92.

Les Racingmen devront également composer avec la dernière de Pita Ahki. Le centre néo-zélandais devrait être titulaire et fera assurément tout pour repartir de Toulouse avec la victoire.

Entre émotion et enjeux comptables, les Toulousains seraient bien inspirés de l’emporter pour s’installer largement en tête du championnat.

Pronostic : Victoire de Toulouse (bonus pour Toulouse)

Et s'il fallait attendre la dernière rencontre de cette journée pour avoir la surprise du week-end ? La Rochelle sort d'une défaite à domicile face à Castres et pourra bénéficier du retour de ses internationaux sur la pelouse du Hameau.

Pau, fort d'une jeunesse dorée et d'un paquet d'avants solide, pourrait se faire devancer par l'expérience des Rochelais dans cette opposition. La victoire est impérative pour La Rochelle qui, après avoir disputé les deux premières journées de Champions Cup, enchaînera avec la réception de Bayonne et de Toulon, puis un déplacement à Toulouse.

Pronostic : Victoire de La Rochelle (bonus pour Pau)