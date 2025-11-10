Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ?

Si l’Aviron Bayonnais s’impose comme un candidat sérieux au Top 6, les tensions s’intensifient en coulisses entre le président et le manager du club.

Les bons résultats s’empilent du côté de l’Aviron Bayonnais cette saison en Top 14. Sous la houlette de Grégory Patat, les Basques ont retrouvé une place importante parmi l’élite française. Classés 5ᵉ et invaincu à domicile, les Bleu et Blanc font figure d’élève modèle… mais la façade est trompeuse.

Comme le révèle Sud Ouest, Philippe Tayeb et Grégory Patat ont eu une discussion animée il y a quelques jours. Il serait reproché au manager basque un manque d’autorité. Le président de Bayonne va même plus loin, évoquant sa prolongation de contrat (jusqu’en 2028) comme une décision subie, conséquence directe du soutien dont bénéficie le technicien bayonnais auprès des supporters et des joueurs.

''Laurent Travers doit tout reprendre''

Une situation plus que délicate pour celui qui a pris les rênes du navire lors de la remontée de Bayonne en Top 14, qualifiant les Bleu et Blanc pour leur première phase finale depuis 33 ans. Les Basques enchaînent les bonnes performances, mais cela ne semble pas suffire au président du club, Philippe Tayeb, qui a même nommé cet été Laurent Travers au poste de directeur du rugby.

Un tandem imposé à l’actuel manager bayonnais, même si les deux hommes ne semblent pas ramer dans la même direction. Une mésentente qui aurait conduit à un échange musclé entre Philippe Tayeb et Laurent Travers, à quelques jours du match face à Montauban.

"Tu n’es pas un bon manager [...] Laurent (Travers) doit tout reprendre [...] Si je t’ai prolongé, c’est juste parce que tu avais l’opinion publique avec toi"

Philippe Tayeb, président de Bayonne

Soutenu par le vestiaire et les supporters

Grégory Patat est en partie responsable du retour basque au premier plan, c’est une certitude. Et c’est bien pour cela que les supporters de l’Aviron Bayonnais le lui rendent si bien chaque week-end, et aujourd’hui plus encore.

À la suite de l’arrivée de Laurent Travers, un léger accrochage a eu lieu lorsque ce dernier s’est retrouvé sur les terrains pendant la préparation estivale. Une position que Grégory Patat n’a pas cautionnée, et c’est ainsi que le malaise se serait créé.

Les aficionados du club ont senti le vent tourner. Pour ne pas revivre le même scénario qu’avec Yannick Bru (2020-2021), ils ont décidé d’afficher leur soutien au staff actuel sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #JeSuisLeStaff : la fameuse “opinion publique”.