Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ?

Les bons résultats s’empilent du côté de l’Aviron Bayonnais cette saison en Top 14. Sous la houlette de Grégory Patat, les Basques ont retrouvé une place importante parmi l’élite française. Classés 5ᵉ et invaincu à domicile, les Bleu et Blanc font figure d’élève modèle… mais la façade est trompeuse.
Comme le révèle Sud Ouest, Philippe Tayeb et Grégory Patat ont eu une discussion animée il y a quelques jours. Il serait reproché au manager basque un manque d’autorité. Le président de Bayonne va même plus loin, évoquant sa prolongation de contrat (jusqu’en 2028) comme une décision subie, conséquence directe du soutien dont bénéficie le technicien bayonnais auprès des supporters et des joueurs.
''Laurent Travers doit tout reprendre''
Une situation plus que délicate pour celui qui a pris les rênes du navire lors de la remontée de Bayonne en Top 14, qualifiant les Bleu et Blanc pour leur première phase finale depuis 33 ans. Les Basques enchaînent les bonnes performances, mais cela ne semble pas suffire au président du club, Philippe Tayeb, qui a même nommé cet été Laurent Travers au poste de directeur du rugby.
Un tandem imposé à l’actuel manager bayonnais, même si les deux hommes ne semblent pas ramer dans la même direction. Une mésentente qui aurait conduit à un échange musclé entre Philippe Tayeb et Laurent Travers, à quelques jours du match face à Montauban.
"Tu n’es pas un bon manager [...] Laurent (Travers) doit tout reprendre [...] Si je t’ai prolongé, c’est juste parce que tu avais l’opinion publique avec toi"
Philippe Tayeb, président de Bayonne
TOP 14. Spring prolonge, fin du feuilleton Patat-Travers, l’Aviron veut surfer sur sa vague
Soutenu par le vestiaire et les supporters
Grégory Patat est en partie responsable du retour basque au premier plan, c’est une certitude. Et c’est bien pour cela que les supporters de l’Aviron Bayonnais le lui rendent si bien chaque week-end, et aujourd’hui plus encore.
À la suite de l’arrivée de Laurent Travers, un léger accrochage a eu lieu lorsque ce dernier s’est retrouvé sur les terrains pendant la préparation estivale. Une position que Grégory Patat n’a pas cautionnée, et c’est ainsi que le malaise se serait créé.
Les aficionados du club ont senti le vent tourner. Pour ne pas revivre le même scénario qu’avec Yannick Bru (2020-2021), ils ont décidé d’afficher leur soutien au staff actuel sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #JeSuisLeStaff : la fameuse “opinion publique”.
#jesuislestaff @avironrugbypro @PhilippeTayeb !! pic.twitter.com/DfjYXz6I28— Dia ! (@Dia86304955) August 23, 2025
L’avenir de l’Aviron Bayonnais doit être écrit avec ce Monsieur aux commandes.#JeSuisLeStaff @avironrugbypro @PhilippeTayeb pic.twitter.com/A7JohRTiST— Aviron Bayonnais News (@AvironNews) August 28, 2025
Garou-gorille
Avec Tayeb, l'Aviron mal barré ?!
Amis à Laporte
Et dans ce cas va-t-il mettre les voiles ?
potemkine09
Rififi dans le Labourd.
Patat est mal barré, s'il a le Président sur le dos il est condamné à plus ou moins brève échéance.
Je trouve incroyable qu'il soit dit qu'il est un mauvais manager vu les résultats de l'AB au regard de ses moyens. Mais bon, quand on tue son chien, on dit qu'il a la rage.
Amis à Laporte
Patat l'aura certainement au Travers de la gorge...
Ronnie64
Méfiance, l'auteur de l'article en question n'est pas en odeur de sainteté auprès de l'Aviron. Connu pour astiquer l'information plutôt que pour vérifier les faits.
Jak3192
Alors, quel avis avoir ? 🤔
Ronnie64
Un communiqué de l'Aviron devrait voir le jour pour clarifier tt ça je présume. Mais bon l'Aviron c'est tout sauf un long fleuve tranquille, on s'habitue mais parfois c'est usant.
Jak3192
Pour toi et tes camarades supporters, c'est "usant"
Pour moi, et peut être d'autres observateurs, c'est "am-usant". 🤭
Ya quand même un bug entre les 2, non ?
C'est quand même balèze de monter un truc ou tu vas chercher des noises à ton Lead Coach qui porte ton équipe avec un succès stupéfiant ...
Ya combien de Présidents Mécènes qui paieraient des fortunes pour avoir de tels résultats avec les moyens de l'AB ?
Amis à Laporte
Changeons une équipe qui gagne, nouveau concept ?