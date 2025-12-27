Dupont – Ntamack réunis : Toulouse aligne une composition des grands soirs face à La Rochelle d'Alldritt et Hastoy

Dupont à la baguette, Ntamack à l’ouverture : Toulouse aligne du lourd face à une Rochelle amoindrie mais toujours dangereuse.

Dimanche 28 décembre, le Top 14 offre un classique toujours très attendu entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Pour ce rendez-vous de gala, les deux staffs ont dévoilé leurs compositions, avec des dynamiques très différentes. Toulouse récupère plusieurs cadres après une semaine de repos, tandis que La Rochelle se présente avec un effectif largement amputé, pas moins de 14 joueurs indisponibles. Un contexte qui pèse lourd avant même le coup d’envoi.

Toulouse aligne une équipe presque type

Côté toulousain, la feuille de match a fière allure. Antoine Dupont et Romain Ntamack sont associés à la charnière, avec Thomas Ramos à l’arrière. Devant, le pack affiche du très lourd avec Anthony Jelonch, Jack Willis, Alexandre Roumat, Baille et Julien Marchand, capitaine. Une équipe quasi type, symbole d’un effectif qui monte clairement en puissance à l’approche de l’hiver.

Toulouse mise sur la continuité, la vitesse de libération et la largeur.

Ce match illustre parfaitement l’opposition de styles entre les deux clubs. Toulouse mise sur la continuité, la vitesse de libération et la largeur, avec des trois-quarts capables de créer des déséquilibres depuis n’importe quelle zone.

La Rochelle : Sur le fil du rasoir ou opportunité cachée?

La Rochelle, même diminuée, reste fidèle à son ADN : densité devant, pression défensive et jeu au pied d’occupation. La présence de Grégory Alldritt et Oscar Jegou en troisième ligne sera centrale pour ralentir les sorties de balle toulousaines et imposer un combat constant dans les zones de ruck.

Le contexte est autrement plus délicat pour les Maritimes. Entre blessures musculaires, commotions et pépins articulaires, le staff doit composer sans plusieurs cadres habituels. Cela ouvre la porte à des choix forts, parfois contraints, mais aussi à des opportunités pour des joueurs moins exposés. La ligne de trois-quarts, avec Dillyn Leyds, Séguret et Niniashvili, reste toutefois capable de coups d’éclat si Toulouse se relâche.

Le match qui pourrait redessiner la course au Top 6

Sur le plan comptable, ce match peut peser lourd. Une victoire toulousaine confirmerait leur statut de candidat sérieux à la qualification directe pour les demi-finales, avec un effectif désormais presque au complet. Pour La Rochelle, l’objectif sera surtout de rester au contact malgré l’hécatombe, en s’appuyant sur son mental et sa culture des grands rendez-vous. Dans un Top 14 ultra dense, chaque point pris en décembre peut compter double au printemps.

Dans un Top 14 ultra dense, chaque point pris en décembre peut compter double au printemps.

Au-delà du classement, ce choc sert aussi de répétition générale avant les échéances européennes. Toulouse veut envoyer un message, La Rochelle tester sa résilience. Les enseignements tirés dimanche dépasseront largement le simple résultat. Entre puissance, maîtrise et capacité d’adaptation, Toulouse – La Rochelle promet une nouvelle fois un duel riche de sens. Et comme souvent entre ces deux-là, ce qui se jouera dépassera largement 80 minutes.