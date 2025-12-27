17 mois d’absence cumulés : fin de saison pour deux Tricolores du RCT

Coup dur pour Toulon : avant Perpignan, Pierre Mignoni annonce la fin de saison de deux Tricolores, absents pour de longs mois.

À la veille de la réception de Perpignan ce dimanche (18h), Pierre Mignoni a dressé un point médical qui fait mal au RC Toulon. Le technicien varois a confirmé la fin de saison pour deux Tricolores.

Le jeune troisième ligne Patrick Tuifua, international U20, est toujours touché au genou et sera éloigné des terrains pendant environ 8 mois. De son côté, Swan Rebbadj va être opéré des ligaments et manquera 9 mois de compétition. Deux absences lourdes, à court comme à long terme, pour un effectif déjà sous tension.

Rebbadj, un pilier du système toulonnais

La blessure de Swan Rebbadj n’est pas anodine. Capable d’évoluer en deuxième comme en troisième ligne, le Varois est l’un des joueurs les plus utilisés du club ces dernières saisons. Son profil hybride, précieux dans la rotation du pack, offrait à Mignoni des options tactiques rares, notamment en sortie de banc. XV de France - Swan Rebbadj (Toulon) : la ''surprise Galthié'' En Top 14, Rebbadj apportait densité dans les zones de combat, mobilité dans le jeu courant et une vraie capacité à enchaîner les tâches ingrates. Son absence va obliger le staff à revoir certaines associations, notamment en touche et dans la gestion des fins de match.

Sur le plan purement rugbystique, perdre Rebbadj, c’est perdre un joueur capable d’absorber une charge de travail élevée sans déséquilibrer le collectif. Son volume défensif et sa polyvalence permettaient à Toulon de masquer certaines faiblesses structurelles, notamment face aux packs les plus denses. Sans lui, le RCT devra soit densifier son banc, soit accepter de perdre en mobilité, un choix jamais neutre à ce niveau.

Tuifua, un coup d’arrêt brutal

Pour Patrick Tuifua, joueur à très fort potentiel, la situation est différente mais tout aussi frustrante. Le troisième ligne U20 voyait cette saison comme celle qui lui aurait permis de gagner du temps de jeu. Sa blessure au genou, qui le tiendra éloigné des terrains pendant huit mois, stoppe net sa progression. À son âge, chaque minute compte, et cette longue indisponibilité repousse forcément ses ambitions à moyen terme, aussi bien en club qu’au niveau international. ''S'il m'appelle, j'y vais sans hésiter'' : Tuifua, les Bleus dans le cœur, les All Blacks en têteÀ court terme, la rotation du pack est fragilisée, surtout dans une période charnière du championnat. À moyen terme, la gestion des jeunes et des internationaux devra être repensée. Le RCT va devoir puiser dans sa profondeur d’effectif, voire accélérer l’intégration de certains éléments moins capés.

Ces deux forfaits rappellent une réalité brutale : le Top 14 use les corps. Toulon devra faire sans, s’adapter, et avancer. Mais pour Rebbadj comme pour Tuifua, le plus dur commence maintenant : celui du retour.