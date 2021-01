XV de France - Swan Rebbadj (Toulon) : la ''surprise Galthié''

Le deuxième ligne de Toulon Swan Rebbadj fait partie des 37 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations.

Ce n’est pas celui qui était le plus attendu dans le groupe des 37 joueurs retenus par Fabien Galthié pour participer aux 6 nations 2021. Travailleur et très professionnel, Swan Rebbadj fait partie des joueurs dont on parle peu. Pourtant, le deuxième ou troisième ligne du RCT n’en est pas moins talentueux. Focus sur un des hommes de base de Patrice Collazo.

Kolingar, Couilloud, 10 joueurs qu'on aimerait voir cet automne avec les Bleus