VIDEO. Moins dans l’urgence, Antoine Dupont prend le temps de revenir plus fort : ''À l’époque, j’étais impatient''

Blessé mais pas à l’arrêt, Antoine Dupont prend le temps. Celui de soigner, de réfléchir, de se recentrer. Le rugby, lui, n’est jamais bien loin.

Pas besoin d’être sur le terrain pour continuer à avancer. Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont entame un virage important dans sa carrière. Il s’est confié pour Bros. Stories lors de son séjour à Osaka, entre deux sessions de rééducation. Loin des crampons, mais toujours dans le match.

Rééducation rigoureuse, patience nouvelle

« Je vais bientôt arriver à 4 mois post-opération », explique le capitaine des Bleus. Ces dernières semaines, il a repris la course en Suisse, après une longue période de soins et de renforcement. « C'était nécessaire que je sois rigoureux et assidu », confie-t-il. Si les premiers mois étaient rythmés par des demi-journées de soins, Dupont enchaîne désormais des journées pleines : muscu, mobilité, renforcement. Chaque détail compte.

Un esprit apaisé, une approche différente

Blessé une première fois en début de carrière, il vit cette période différemment. « À l'époque, j'étais impatient. Aujourd'hui, j'ai une optique à long terme. Je veux revenir fort, mais surtout durer. » Moins dans l'urgence, plus dans la gestion, Dupont a appris à écouter son corps et à préserver son esprit. Pour la première fois depuis sa blessure, il s'est offert une coupure : cinq jours au Japon, dans le cadre de l'Exposition Universelle. Un voyage à Osaka, puis Tokyo, et même la campagne nippone. « C'était hyper enrichissant. Le Japon est un pays qui inspire par sa rigueur, sa culture du travail. » Antoine est curieux, touche-à-tout, avide de rencontres et de découverte.

Un mental toujours branché rugby

Même loin des terrains, le demi de mêlée ne décroche jamais vraiment. « Être en tribune pendant les phases finales, c'est dur. On est stressé, impuissant. » Il évoque la demi de Coupe d'Europe perdue face à Bordeaux, la finale du Top 14 remportée contre ces mêmes Girondins… vécues différemment, mais avec la même intensité. Toujours leader, même "en civil". Son escapade japonaise, il l'a partagée avec son frère Clément. « C'était cool de vivre ça ensemble. On vient d'un village de 700 habitants… se retrouver à Osaka à représenter la France, c'est fou. » Pas de grandes envolées : juste du recul et de la gratitude, comme toujours chez Antoine.

Pas question de brûler les étapes. Le chemin est encore long, mais balisé. « Je suis un peu plus patient. » Il veut revenir à 100 %, pas à 90. Et dans sa bouche, ce n'est pas une posture, c'est une promesse. Antoine est en retrait, mais il reste au cœur du projet. Le terrain, Toulouse et les Bleus peuvent encore un peu attendre. Son rugby, lui, est déjà en train de grandir autrement. Et ça, c'est tout bénef' pour tout le monde.