VIDEO. Loin de la polémique, Ardie Savea remercie chaleureusement le XV de France

Faite de polémiques et de révélations, cette tournée du XV de France a été mouvementée. Avec la classe d'un joueur international, Ardie Savea remercie les Bleus.

Comme à chaque fois, les tournées du XV de France, notamment estivales, ne sont pas très calmes. Et cette dernière, en Nouvelle-Zélande, s'inscrit dans la même dynamique.

Au milieu des différentes polémiques, il y a tout de même 3 beaux matchs qui nous ont été proposés. Et à l'issue du dernier, Ardie Savea n'a pas oublié l'essence du rugby : du plaisir, du partage et le respect de l'adversaire. Pour rappel, les médias néo-zélandais ainsi que plusieurs anciens internationaux néo-zélandais avaient parlé de tournée au rabais en raison de la composition du groupe tricolore, privé de ses meilleurs joueurs.

RUGBY. Urdapilleta a dit adieu au TOP 14, mais pas encore au rugby !

Savea remercie les Bleus

Après la dernière rencontre, terminée sur le score de 29 à 19 en faveur des All Blacks, mais tout autant disputée et serrée que la première, les Bleus se sont réunis pour faire le bilan.

Et parmi les présents, on peut apercevoir sur les images de France Rugby, au sein d'un épisode de Destins Mêlés, la série qui suit les Bleus, des invités surprises. Il s'agit d'une partie des All Blacks, dont Rieko Ioane et Ardie Savea.

TOP 14. Sans Lopez mais avec Tatafu et Fischer : à quoi ressemblera le XV type 2025-2026 de Bayonne ?

En tant que capitaine, le troisième ligne a remercié les Bleus de leur venue, soulignant un lointain déplacement après "une longue saison en club". Avec toute la classe d'un capitaine All Blacks, Savea leur a souhaité un bon retour en France.

Merci beaucoup d'être venu en Nouvelle-Zélande et d'y être resté 3-4 semaines après une longue saison en club. On apprécie ça et on espère que vous avez apprécié votre séjour ici.

Top 14. Après Carter, Sexton, Russell, les ouvreurs internationaux ne veulent plus venir au Racing 92

Le discours d’Ardie Savea pour le groupe France :



«Merci d’être venu en Nouvelle-Zélande […] Je sais que vous avez vécu une longue saison en club. On apprécie ça. Le meilleur pour votre période de repos et bon retour auprès de vos familles.»



📸 : France Rugby (YouTube) pic.twitter.com/Zx6Nzygxbq — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) July 22, 2025

Fickou souligne "l'état d'esprit" des Bleus

De la part d'un capitaine des All Blacks, ces mots ont toujours un fort impact, d'autant plus quand Ardie Savea les prononce. Il est celui qui ne parle pas beaucoup et pas plus fort que les autres, mais qui est toujours écouté. Il entretient son leadership par l'exemple qu'il est sur le terrain et les mots justes qu'il parvient à trouver. Aujourd'hui une star mondiale, par ces images-là, Ardie Savea alimente encore plus sa légende.

Une prise de parole suivie de celle du capitaine des Bleus, Gaël Fickou. S'il a remercié ses coéquipiers et le staff, il a souligné "l'état d'esprit" montré qui leur a permis "de rivaliser face à cette équipe des All Blacks". Fickou a également évoqué sa fierté d'avoir été le capitaine de cette équipe, pointant l'avenir radieux du XV de France.

''Il est très doué'', Cotter prévient : ce fils d'une légende des All Blacks ''ne tardera pas à porter le maillot noir''