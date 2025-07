RUGBY. TOP 14/PRO D2 : Quelles sont les dates clés des matchs amicaux de l'été ?

Pas de répit pour le rugby. Dans quelques jours débutent déjà les premiers matchs amicaux. Voici le calendrier des rencontres qui vont se jouer durant l'été.

La saison 2024-2025 est à peine terminée qu'il faut déjà se projeter sur la suivante. Et déjà le retour sur les terrains d'entraînement pour certains clubs.

Les premières courses de la saison 2025-2026, et aussi les fameux broncos, qui ne risquent pas de faire plaisir à beaucoup de joueur, ont débuté. Viennent ensuite les premiers matchs amicaux, dès début août.

La plupart des équipes connaissent d'ailleurs déjà leur programme de l'été. Le champion de France en titre affrontera notamment la RC Vannes à la fin du mois d'août.

Les hommes d'Ugo Mola doivent aussi retrouver leurs adversaires des demi-finales de Top 14, à savoir les Bayonnais. Ces derniers joueront également un derby basque face au club rival, le Biarritz Olympique.

Yannick Bru et les Bordelais joueront face à Soyaux-Angoulême et contre le promu montalbanais. Tandis que ceux de Pierre Mignoni affronteront Perpignan et Clermont.

Vendredi 1er août

Aurillac - Narbonne (18h30, à Aurillac)

Vendredi 8 août

Agen - Colomiers (à Casteljaloux)

Nevers - Aurillac (19h00, à Nevers)

Soyaux-Angoulême - Nice (heure à définir, à Saint-Lary)

Tarbes - Brive (heure à définir, à Saint-Lary)

Mardi 12 août

Béziers - Narbonne (19h30, à Béziers)

Jeudi 14 août

Mont-de-Marsan - Colomiers (18h30, à Hagetmau)

Valence-Romans - Provence-Rugby (18h30, à La Voulte-sur-Rhône)

Biarritz - Dax (heure et lieu à définir)

Vendredi 15 août

Oyonnax - Nevers (19h00, à Lons-le-Saunier)

Aurillac - Grenoble (19h00, à Aurillac)

Brive - Racing 92 (20h00, à Biars-sur-Cère)

Carcassonne - Agen (heure à confirmer, à Carcassonne)

Jeudi 21 août

Vannes - Toulouse (1900, à Guingamp)

Mont-de-Marsan - Dax (19h00, à Mont-de-Marsan)

Oyonnax - Valence-Romans (19h00, à Valserhône)

Bayonne - Biarritz (20h00, à Bayonne)

Provence-Rugby - Béziers (20h00, à Aix-en-Provence)

Vendredi 22 août

Montauban - Castres (19h00, à Montauban)

Soyaux-Angoulême - Bordeaux (19h30, à Angoulême)

Perpignan - Toulon (19h30, à Perpignan)

Pau - Montpellier (heure à définir, à Auch)

Brive - Clermont (21h00, à Brive)

Samedi 23 août

Racing 92 - Stade Français (19h00, à Châteauroux)

Jeudi 28 août

Pau - La Rochelle (19h00, à Mont-de-Marsan)

Bayonne - Toulouse (19h30, à Bayonne)

Montauban - Bordeaux (20h00, à Agen)

Vendredi 29 août

Clermont - Toulon (19h00, à Issoire)

Perpignan - Montpellier (19h30, à Perpignan)

Lyon - Zèbre (20h30, à Lyon)

Castres - Harlequins (20h30, à Mazamet)

À noter que la Pro D2 débutera le 29 août, tandis que le Top 14 commencera le week-end du 5 et 6 septembre. Il y aura par ailleurs, avant cela, les étapes du Super Sevens. Le 16 août à Mont-de-Marsan, le 23 août à Dax et le 30 août à Pau.

