Carreras, Arundell… Et si le futur ogre du rugby européen se trouvait en Angleterre (et ce n’est pas Northampton) ?

Après avoir raflé 2 titres et fait le (petit) doublé lors de l’exercice écoulé, Bath ira-t-il chercher encore plus loin ?

Bath Rugby a fait les choses dans l’ordre. En reconstruction ces dernières années, le club historique du sud-ouest de l’Angleterre a remis l’église au centre du village avec des résultats à la hauteur de ses ambitions.

Un club avec des moyens (un mécène est à sa tête), à l’effectif le plus fourni d’Angleterre probablement, aujourd’hui. Depuis l’arrivée de Finn Russell à l’ouverture, il possède d’ailleurs l’une des meilleures charnières d’Europe entre lui et Ben Spencer.

Un duo qui, ajouté à la force de son pack et certaines qualités derrière, a d’ailleurs permis à l’entité du Somerset de remporté la Challenge Cup (aux dépens de Lyon) en 2024/2025, mais aussi et surtout le titre national en Angleterre. Ce qui n’était plus arrivé depuis… 1996 !

Alors après avoir raflé 2 titres et fait le (petit) doublé lors de l’exercice écoulé, Bath ira-t-il chercher encore plus loin ? Le club a en tous cas réalisé un recrutement qui va en ce sens.

Derrière, les flèches arrivent

Si devant, rien ne va bouger ou presque pour le pack le plus terrifiant d’outre-Manche (Du Toit, Stuart, Molony, Hill, Underhill, Barbeary…), c’est derrière que la marge de progression semblait la plus grande. Et Bath a pour cela réussi à convaincre 2 immenses talents dans le triangle arrière : Santiago Carreras et Henry Arundell.

Capable de jouer partout derrière, le premier devrait s’installer en numéro 15, où sa qualité technique, ses bonnes lignes de course, sa vista et son jeu au pied devraient faire merveille, comme c’était déjà le cas à Gloucester. Mais l’Argentin de 27 ans pourra aussi dépanner en 10 lorsque Russell (33 ans) soufflera, et offrir une très belle solution de repli et de profondeur aux pensionnaires du vétuste mais unique Récréation Ground.

Quand Arundell va vouloir se relancer sur une aile en remplaçant numériquement McConnochie. Le supersonique (38km/h en pointe !) anglais de 22 ans sort d’une saison compliquée avec le Racing 92, même si ses qualités athlétiques hors-normes ont permis de sauver le bilan statistique de son passage en France (15 essais en 28 matchs). Aux côtés du colossal Cokanasiga (1m92 pour 112kg), il pourrait néanmoins former le duo d’ailiers le plus redoutable du pays. Et permettre à Bath d’aller titiller l’UBB, Toulouse ou le Leinster ?