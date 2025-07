Top 14. ''Fatigué, rincé'', mais heureux : Louis Bielle-Biarrey (UBB) se confie sur sa fin de saison

Après une saison où la santé de Louis Bielle-Biarrey a posé question, l'ailier témoigne, rassure et se régénère avant d'entamer le prochain exercice.

Entre les vomissements, son langage corporel, sa surutilisation et des commotions cérébrales, la santé de Louis Bielle-Biarrey a été au cœur des débats autour de l'ailier cette saison.

En parallèle, l'ailier s'est aussi révélé comme un des tous meilleurs à son poste, et non plus comme un talent qui doit encore exploser. Le principal intéressé se veut d'ailleurs rassurant au sujet de sa santé. XV de France. Barassi, Gailleton, etc. Casse-tête et embouteillage en 13 face aux All Blacks ?

"J'ai vraiment terminé la saison rincé"

Dans une interview accordée au Midol, au retour d'un séjour à Ibiza avec des coéquipiers, il se confie sur sa santé et les petits pépins physiques de sa fin de saison.

J'ai vraiment terminé la saison fatigué, rincé. Mon corps me l'a fait ressentir. [...] C'est la première fois de ma carrière que je me suis senti usé à ce point.

XV DE FRANCE. 40 ans plus tard, le Stade de France prêt à rugir : Les Lions de retour face aux Bleus ?Il était d'ailleurs incertain pour la finale de Top 14, multipliant les alertes physiques à la fin d'une saison énergivore. Il l'a débutée titulaire, mais avec "des pètes un peu partout", témoigne-t-il, avant d'être remplacé dès la mi-temps, "en raison d'un coup dans le bas du dos qui [l'a] gêné", affirme le Bordelais. Il ne regrette pourtant pas ce choix d'avoir joué la finale, même diminué, et ni tout autre match de haut niveau, assurant prendre "énormément de plaisir à les jouer".

XV de France. Comparé à Serge Blanco, ce Bleu épate la Presse néo-zélandaise Une impression d'épuisement après ses sprints

Outre la longue saison qu'il a vécue, c'est son langage corporel qui ne rassure pas les supporters, et notamment après ses longs sprints. Il paraît exténué, épuisé.

Il reconnaît que ces courses l'épuisent dans un premier temps, mais il "récupère plutôt vite", et peut poursuivre la rencontre, déclare Bielle-Biarrey.

L'ex-grenoblois admet que son langage corporel ne joue pas en sa faveur, mais précise tout de même qu'il n'a "pas de souci pour finir les matchs, [n'ayant] jamais de crampes". Et même s'il peut donner "l'impression qu['il est] complètement cramé, qu[il] ne peu[x] plus marcher", il a juste "besoin de 15-20 secondes de récupération", avant de repartir de plus belle.

En attendant, le prodige bordelais profite d'un peu de repos, avant la reprise fixée au 4 août à l'UBB et de réattaquer sur une prochaine saison.





