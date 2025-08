Super league. ''R360'' : une bombe prête à exploser sur le rugby mondial ?

Et si tout changeait ? Si le rugby professionnel, tel qu’on le connaît, vivait ses derniers mois dans sa forme actuelle ? Ce n’est pas de la science-fiction, mais le scénario envisagé par les promoteurs du R360, une ligue privée, internationale, portée par des investisseurs aussi puissants que décidés.

World Rugby Hall of Fame : Qui sont les deux géants intronisés en 2025 ?

Aux manettes, on retrouve Mike Tindall, ancien champion du monde anglais, mais surtout des mastodontes comme Fenway Sports Group (propriétaires de Liverpool), la famille Glazer (Manchester United) ou encore Red Bull. Objectif : créer une compétition mondiale réunissant les meilleurs joueurs de la planète sous forme de franchises, à la manière de la NBA ou de la F1.

At least we know that R360 is not a credible threat https://t.co/PWo1naA45X