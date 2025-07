World Rugby Hall of Fame : Qui sont les deux géants intronisés en 2025 ?

Matthew Burke et Richard Hill, deux figures emblématiques des années 90-2000, seront honorés en marge de la tournée des Lions. Retour sur deux parcours légendaires.

C’est devenu un rituel attendu chaque saison : l’annonce des nouveaux intronisés au World Rugby Hall of Fame. En 2025, la tradition se poursuit, avec deux figures majeures des années 90-2000 qui font leur entrée dans ce cercle très fermé : Matthew Burke et Richard Hill.

TOP 14. 111 sélections : cette légende des Wallabys veut faire passer un cap au LOU Rugby

Matthew Burke : l’arme fatale des Wallabies

S’il fallait choisir un mot pour définir Matthew Burke, ce serait sans doute la fiabilité. L’arrière australien, intronisé n°172, a incarné pendant plus d’une décennie tout ce que le poste demande : sûreté sous les chandelles, défense de fer, relances incisives… et surtout un jeu au pied chirurgical.

Congratulations to Wallaby #710, Matthew Burke, on his induction into the World Rugby Hall of Fame 👏#Wallabies

C’est lui qui a offert la série 2001 face aux Lions aux Wallabies, avec 19 points au pied dans le match décisif à Sydney. Burke, c’est aussi 878 points inscrits en 81 sélections, une Coupe du monde remportée en 1999, et une constance rarement égalée dans l’histoire du rugby australien.

Formé à Eastwood, révélé avec les Waratahs, Burke est un pur produit du rugby aussie. Il termine sa carrière pro à Newcastle en Angleterre, après avoir laissé une empreinte indélébile en vert et or.

Richard Hill : le flanker de l'ombre

Richard Hill, c’est l’anti-star par excellence. Mais ceux qui ont joué avec lui savent : sans Hill, rien ne tourne rond. Ce troisième ligne discret, taiseux, intronisé n°173, était le chaînon invisible, mais essentiel du pack anglais version Clive Woodward.

One of the greatest to ever wear the rose 🌹



Congratulations on being inducted into the @WorldRugby Hall of Fame, Richard Hill 👏

Il faisait partie du fameux trio avec Lawrence Dallaglio et Neil Back qui a dominé le monde en 2003. Hill, c’était le gratteur, le plaqueur, le nettoyeur, toujours à la bonne place, rarement à la une, mais omniprésent dans l’ombre.

71 sélections avec le XV de la Rose, trois tournées avec les Lions, une fidélité inébranlable aux Saracens, une carrière marquée par les blessures et une volonté à toute épreuve. Depuis sa retraite, il continue d’œuvrer dans les coulisses du rugby anglais, notamment en tant que team manager de l’équipe nationale.

Une cérémonie à Sydney, un message fort

Legend status secured 💯



Matthew Burke and Richard Hill are the latest inductees into the World Rugby Hall of Fame



🔗 Read more here: https://t.co/13lofwXklG pic.twitter.com/jLgMnUtD8Q — World Rugby (@WorldRugby) July 31, 2025

Les deux hommes seront célébrés le 2 août à Sydney, lors du dernier test de la tournée des Lions. Un clin d’œil logique : Burke avait été le bourreau des Lions en 2001. Hill, lui, faisait partie des battus. Ironie de l’histoire, ils entrent ensemble au panthéon.

Deux joueurs à l’influence immense, rarement sous les projecteurs, mais que tous les fans de rugby respectent. Deux légendes à l’ancienne, qui incarnent à merveille les valeurs du rugby.

Et ce n’est pas fini : deux joueuses majeures du rugby féminin seront également intronisées lors du Mondial 2025 en Angleterre. Mais pour l’instant, leurs noms ne sont pas connus et c’est bien Matthew Burke et Richard Hill qui écrivent une nouvelle page de l’histoire.