Le centenaire Mayol se refait une beauté pour coller aux attentes du Top 14 : quels nouveautés se préparent ?

C’est un monument du rugby français. Un temple historique, à la situation géographique si particulière (en plein centre-ville, à portée de drop de la Rade) et aux exploits multiples.

Dans le Var, on ne badine par avec Mayol. Ainsi, lorsque le président du RCT Bernard Lemaitre évoquait récemment la possibilité de construire un stade flambant neuf dans une zone militaire désaffectée, située dans le quartier du Mourillon, tout le monde était unanime : "les matchs du RCT se jouent à Mayol, point."

Mais pour répondre à cette attente majeure du peuple toulonnais, le club au muguet allait donc devoir déployer de gros moyens pour tenter de remettre en conformité ce stade aussi iconique que vétuste. Qui, du fait de sa configuration (toilettes excentrés, buvettes congestionnées…) génère un gros manque à gagner comparé à ce qui se fait chez la concurrence, d’après Bernard Lemaitre.

De gros travaux

Pour que l’expérience au stade colle avec les standards de l’élite, un gros chantier se prépare donc, au pied du Faron. Alors que le RCT annonçait officiellement il y a quelques jours l’installation de nouvelles sonorisations dernier cri, mais aussi d’une refonte quasi totale de l’éclairage (Var-Matin évoque 40 projecteurs supplémentaires installés sur le toit des 2 tribunes principales ainsi que 4 mâts qui encadreront le stade), ces travaux ont commencé.

Des améliorations qui permettront jeux de lumières et optimisera les animations les jours de match ainsi que la qualité des diffusions à l’écran. Ce qui colle aussi avec les attentes de la LNR et de la FFR concernant les clubs de Top 14…

La ville en renfort

Mais dans son projet de rénovation du stade Mayol (qui était déjà en chantier depuis le mois de mars en tribune Lafontan), le RCT ne sera pas seul. La ville est en effet impliquée dans l’entretien de ce monument local et devrait bientôt prendre les choses en main concernant la construction d’un toit au-dessus des virages sud et nord.



"On en discute avec le club, mais on va peut-être couvrir les tribunes. On se doit de donner un confort aux spectateurs, parce que l’hiver il fait froid et l’été il fait trop chaud. Donc je crois que ce sera le prochain grand chantier", a annoncé le maire de Toulon Josée Massi lors d’un entretien pour Var-matin.

Sous échafaudages durant tout l’été, Mayol va donc se refaire une beauté pendant que les joueurs, eux, se préparent du côté du RCT Campus, situé plus à l’est de la ville. Et tout devra être prêt pour le 13 septembre, date du premier match à domicile avec la réception de Castres. Pas une minute à perdre !