Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?

Printemps 2017. L’historique FC Auch, alors en 3ème division française et en proie à de grosses difficultés financières, sait qu’il va déposer le bilan et probablement repartir depuis une division bien inférieure la saison suivante.

Ce sera finalement 3 niveaux plus bas, avec une rétrogradation en Honneur. Un déchirement pour ce bastion historique du rugby hexagonal, qui ne pourra évidemment pas garder ni ses "pros", ni ses éléments les plus prometteurs. Alors, pour donner du baume au cœur à l’entité rouge et blanche et à toute une ville, les joueurs de la B (qui ne réunissait pas encore que des Espoirs en Fédérale 1 à l’époque) se font une promesse : être champion de France.

Chose qu'ils feront en réalisant un parcours en phases finales remarquable, jusqu'à cette victoire face au favori de Massy en finale (21 à 18). Un titre acquis face à une grosse adversité (Etien, Iraguha, Azagoh, Rabut…) grâce à une solidarité hors-normes, des velléités offensives remarquables et une génération exceptionnelle.

Car ce groupe soudé, encadré par quelques joueurs d’expérience, est notamment porté par de nombreux jeunes talents dont on ne sait pas encore qu’ils seront parmi les futurs meilleurs joueurs de l’Hexagone à leur poste. Si Greg Alldritt - qui filait parfois un coup de main à ses potes - était d’ores et déjà devenu un cadre de l’équipe première (13 feuilles de match en 2016/2017), ce n’était pas le cas de Pierre Bourgarit, barré par Clément Esteriola, qui fut le fer de lance des jeunes du FC Auch lors des phases finales.

Mais si la signature des 2 têtes d’affiche de leur génération à La Rochelle avait fait pas mal de bruit à l’époque, puisqu’ils se retrouvaient en équipe de France quelque mois plus tard seulement, que sont devenus les autres champions de Fédérale 1B ?

Ils ont joué en Top 14 ou ProD2

Parmi eux, Paul Graou est évidemment celui dont la carrière a pris le tournant le plus surprenant, puisqu’après avoir débuté en ProD2 à Montauban, puis rebondi à Agen en apprenant qu’il n’était pas conservé, le demi de mêlée est aujourd’hui un joueur majeur du Stade Toulousain. Avec qui il fut d’ailleurs titulaire lors de la dernière finale du Top 14 remportée face à l’UBB, et brillant, en l’absence de son pote et habituel détenteur du poste pas trop mauvais : Antoine Dupont.

D’autres talents majeurs de l’époque ont donc quitté Le Moulias le cœur gros, dans la foulée. Mais c’était pour mieux tenter de réaliser leur rêve d’être professionnel un jour, comme le remuant Paul Pimienta, parti pour Colomiers à l’époque et qui évolue à Brive désormais. Le 3/4 centre de 29 ans n’a encore jamais joué en Top 14 mais pourrait y aspirer prochainement, vu les ambitions des Corréziens…

Autre garçon qui a réussit dans l’une des deux élite françaises : Nicolas Corato. Le pilier droit de 120kg, qui avait gratté quelques feuilles de match en première à l’époque, n’est clairement pas l’un des joueurs les plus bankable de l’Hexagone. Mais il est de ces garçons qui vous calent une mêlée et a su faire son trou du côté de Pau, qu’il avait rejoint à l’été 2017, avant de signer à Castres l’année dernière. Bilan ? 109 matchs de Top 14 à 27 ans…

Ils jouent en Nationale

Et puis il y a les (beaucoup) moins connus. L’ailier/arrière Etienne Ducom avait bien été recruté au centre de formation de Pau à l’époque lui aussi, mais il n’a jamais franchi le cap pour jouer en Top 14. Alors, le joueur de 28 ans s’épanouit à Narbonne en Nationale 1 depuis de nombreuses années maintenant, aux côtés de son frère Pierre-Hugo.

Un club dans lequel les a rejoint un certain Thibault Clauzade il y a 3 ans, remplaçant lors de la finale en 2017. Finalement, ce 3ème ligne très intelligent et excellent défenseur est le seul joueur resté au club à l’époque à être devenu professionnel par la suite. Après l’honneur, la Fédérale 3, 2, puis 1, le capitaine du RCA avait tenté le coup sur les bords de la Méditerranée en 2022. Et ce cadre du RCN espère toujours découvrir la ProD2 avec le club orange et noir, lui qui n’a que 27 ans…

Ils n'ont pas "percé"

Enfin, Siegfried Vandekerkof et Rémy Huertas (qui n’avait pas joué la finale de 2017) sont les seuls à évoluer encore en équipe première à Auch aujourd’hui. Ils défendront d'ailleurs encore le club rouge et blanc en Nationale 2 lors de l’exercice 2025/2026.

Alors que d’autres gars comme Théo Bimako (Gimont, Fédérale 2) ou Perrot (R1) évoluent soit dans des divisions amateures, ou ont tout simplement arrêté le rugby, comme Bérenger Talbot, avec qui Antoine Dupont passa son confinement en 2020…